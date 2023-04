Oh la belle petite pépite ! Vous vous souvenez de l’interview de Jimmy Butler avec ESPN, lorsqu’il avait déclaré que les Wolves étaient de “bons petits joueurs”. Et bien grâce à Jeff Teague, membre du groupe à l’époque, nous savons désormais ce qu’il s’est passé pendant l’entraînement ce jour là. Et bordel… Jimmy Butler est un sacré barjot.

Il arrive parfois, que dans l’immensité des situations loufoques et impensables qui se produisent dans les coulisses de la ligue, certaines arrivent à percer la forme d’omerta qui règne dans les franchises pour être exposées au grand public. Jeff Teague nous a ainsi régalé avec une somptueuse anecdote remontant à octobre 2018. Après avoir demandé son transfert quelques semaines plus tôt, Jimmy Bucket s’amène pour la première fois à l’entraînement de sa franchise. Tom Thibodeau, alors coach des Loups, organise un mini-tournoi au sein du groupe. Pour le contexte, la saison n’a pas encore commencé et les membres de G League sont présents à la séance. Le coach annonce les équipes, plaçant Jimmy avec les titulaires.

L’anecdote de l’entraînement de Jimmy Butler avec les Wolves, racontée par Jeff Teague. (Sous titres faits maison ❤️) pic.twitter.com/Ntsx1CmUqT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2023

Refus catégorique du joueur, qui préfère jouer avec les “plus mauvais gars du groupe” dixit Jeff Teague. Au début du match, Jimmy, toujours en survêtement, annonce qu’il défendre Karl-Anthony Towns. Problème ? Les titulaires se font mettre en slip par Butler et son équipe, alors même que Butler n’est pas impactant dans le scoring. Non, il défend, passe et crée les espaces pour ses coéquipiers. Score final ? 18-6. Jimmy harangue alors tout le staff de la franchise, en leur gueulant que sans lui, ils ne gagneraient rien. Le moment le plus dingue arrive alors : JB tombe le jogging et laisse apparaître un ensemble de Minnesota… sur lequel il a découpé tous les signes distinctifs de la franchise !

Bien sûr, Teague indique que lui et les autres joueurs majeurs du groupe se sentent salis, et réclament une revanche. Jimmy court alors de toutes ses forces au vestiaire, et se taille en douce… pour aller donner une interview à ESPN de chez lui ! Il déclare qu’il vient de tuer les gars de son équipe à l’entraînement, et qu’ils sont de “bons petits basketteurs”. Note en trashtalking ? 198/20, à la louche. Il sera transféré quelques semaines plus tard à Philadelphie, laissant donc un souvenir impérissable à ses ex-coéquipiers. Connu pour être très sûr de lui, Jim’ sera également filmé après la série face aux Sixers, gueulant “Tobias Harris over me ?” pour signifier l’erreur de Philadelphie d’avoir choisi de l’échanger au Heat. Il est quand même sacrément zinzin ce mec.