Mike Budenholzer a perdu l’un de ses frères pendant la série face au Heat

Terrible nouvelle. Alors qu’il était engagé dans une série de Playoffs compliquée face à Miami, Mike Budenholzer a perdu son frère, décédé tragiquement dans un accident de voiture avant le Game 4. Un drame qui a été révélé par Darvin Ham – coach des Lakers – qui a côtoyé Bud’ en tant qu’assistant pendant plusieurs années.

Difficile de penser au boulot quand on vient de perdre un être cher. Pourtant, c’est avec beaucoup de courage que Mike Budenholzer s’est attelé à coacher les Bucks alors que son frère est décédé pendant la série de Playoffs face au Heat. La cause de la mort est un accident de voiture, mais rien n’est encore connu concernant les circonstances exactes du drame. L’information a été donnée par Darvin Ham, qui a épaulé Budenholzer sur le banc d’Atlanta puis Milwaukee. Le coach des Daims a confirmé l’information ensuite auprès de The Athletic.

Bien sûr, on marque ici beaucoup de respect à Mike pour n’avoir rien laissé transparaître durant la série. Fils d’une famille de sept enfants issue du Nord Est de l’Arizona, il est pour l’instant impossible de déterminer lequel des trois frères du coach a succombé.

Source : The Athletic