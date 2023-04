Playoffs NBA : le calendrier complet des demi-finales de Conférence !

Le premier tour de Playoffs a livré son verdict quasiment partout. En attendant de savoir qui des Kings ou des Warriors rejoindra les Lakers en demi-finales, retrouvez le programme complet des affiches de ce nouveau tour de Playoffs. À vos agendas !

Partons directement à l’Est où le premier tour a été marqué par l’élimination des Bucks face au Heat de Jimmy Butler. Un petit tremblement de terre dans la NBA après cette énorme upset du #8 contre le #1. Autre grosse déception, la sortie prématurée de Cleveland qui n’a presque pas existé face aux Knicks. En demi, opposition entre les Celtics et les Sixers, deux monstres collectifs de la ligue qui ont tous les deux passés le premier tour dans trop d’encombres. Une petite surprise de l’autre côté du tableau entre les Knicks et le Heat donc. Voici les dates !

# CONFÉRENCE EST

Retrouvez la preview du match ICI dans l’apéro Trashtalk.

Boston Celtics (2) – Philadelphia Sixers (3) : 0-0

Game 1 : Celtics – Sixers, dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 mai, 1h30

Game 2 : Celtics – Sixers, dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 mai, 2h

Game 3 : Sixers – Celtics, dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 mai, 1h30

Game 4 : Sixers – Celtics, dimanche 7 mai, 21h30

Game 5 : Celtics – Sixers, dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 mai, horaire à déterminer*

Game 6 : Sixers – Celtics, dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 mai, horaire à déterminer*

Game 7 : Celtics – Sixers, dimanche 14 mai, horaire à déterminer*

New York Knicks (5) – Miami Heat (8) : 0-0

Retrouvez la preview du match ICI dans l’apéro Trashtalk.

Game 1 : Knicks – Heat, dimanche 30 avril, 19h

Game 2 : Knicks – Heat, dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 mai, 1h30

Game 3 : Heat – Knicks, samedi 6 mai, 21h30

Game 4 : Heat – Knicks, dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 mai, 1h30

Game 5 : Knicks – Heat, dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 mai, horaire à déterminer*

Game 6 : Heat – Knicks, dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 mai, horaire à déterminer*

Game 7 : Knicks – Heat, dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 mai, 2h*

# CONFÉRENCE OUEST

Une seule affiche connue pour le moment au programme en attendant un match 7 de mutants entre les Kings et les Warriors pour une place en demi-finale contre les Lakers. Les Nuggets et les Suns s’affronteront quant à eux après avoir respectivement sortis les Wolves et les Clippers. Énorme confrontation à venir avec une pluie de stars et deux équipes ultra offensives. RÉGALADE en vue !

Denver Nuggets (1) – Phoenix Suns (4) : 0-0

Retrouvez la preview du match ICI dans l’apéro Trashtalk.

Game 1 : Nuggets – Suns, dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 avril, 2h30

Game 2 : Nuggets – Suns, dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 mai, 4h

Game 3 : Suns – Nuggets, dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 mai, 4h

Game 4 : Suns – Nuggets, dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 mai, 2h

Game 5 : Nuggets – Suns, dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 mai, horaire à déterminer*

Game 6 : Suns – Nuggets, dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 mai, horaire à déterminer*

Game 7 : Nuggets – Suns, dimanche 14 mai, horaire à déterminer*

Kings (3)/Warriors (6) – Los Angeles Lakers (7) : 0-0

Game 1 : Lakers – Kings/Warriors, dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 mai, 4h

Game 2 : Lakers – Kings/Warriors, dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 mai, 3h

Game 3 : Kings/Warriors – Lakers, dans la nuit du samedi 6 au vendredi 7 mai, 2h30

Game 4 : Kings/Warriors – Lakers, dans nuit du lundi 8 au mardi 9 mai, 4h

Game 5 : Lakers – Kings/Warriors, dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 mai, horaire à déterminer*

Game 6 : Kings/Warriors – Lakers, dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 mai, horaire à déterminer*

Game 7 : Lakers – Kings/Warriors, dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 mai, horaire à déterminer*

*Seulement si nécessaire

Imprimez, screenez ou apprenez par coeur le programme car les rencontres sont tout bonnement immanquables ! Rendez-vous dès ce soir pour le début de ces demi-finales de conférence avec un Nuggets – Suns dès 2h30 !