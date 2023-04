NBA Playoffs 2023 : Nuggets – Suns, la preview ! Apéro TrashTalk

On connaît déjà la première affiche des demi-finales de Conférence et on ne perd pas de temps pour se projeter. Nuggets ou Suns, Suns ou Nuggets, qui pour l’emporter ? Allez, c’est l’heure pour un petit apéro TrashTalk.

On démarre le programme des demi-finales des Playoffs 2023 avec les Nuggets qui affrontent les Suns ! Grosse bataille offensive entre deux franchises qui rêvent de titre, mais qui va prendre le dessus ? Comment défendre sur Devin Booker et Kevin Durant ? Est-ce que le banc de Denver va faire la différence ? Dynamique, point tactico-technique, Facteur X et pronostic : 4 previews en quelques jours, ça enchaîne !

Vous connaissez la musique, on s’installe peinard, on prend un truc à grignoter et on savoure. Fans de Denver ou Phoenix, on vous attend dans les commentaires pour un petit prono. C’est l’heure de se mouiller !