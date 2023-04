Auteur d’une nouvelle masterclass cette nuit à Milwaukee, Jimmy Butler a propulsé son équipe vers un upset historique, tout en battant un record de franchise au Heat. Aucun joueur dans l’histoire de Miami n’a en effet réalisé autant de performances à 40 points, pas même la légende Dwyane Wade.

Quand vous plantez 56 points dans un match de Playoffs puis 42 deux jours plus tard, vous risquez de dépoussiérer quelques livres d’histoire. La preuve avec Jimmy Butler.

La superstar du Heat, tout simplement injouable face aux Bucks, vient effectivement d’établir un nouveau record de franchise pour le plus grand nombre de matchs à 40 pions en Playoffs, avec huit perfs de la sorte. C’est une de plus que Dwyane Wade (7), et cinq de plus que LeBron James (3).

Jimmy Butler … — 27th player with 40 points in back-to-back playoff games (some of those 27 did it multiple times)

— First player in Heat history to do it

— 8th 40-point playoff game for Heat, most in franchise history (Wade 7, James 3) — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) April 27, 2023

Les matchs à 40 points de Jimmy Butler en Playoffs (tous avec Miami)

40 points vs Bucks (31 août 2020, 1/2 finale de conférence)

40 points vs Lakers (4 octobre 2020, Finales NBA)

40 points vs Sixers (8 mai 2022, 1/2 finale de conférence)

41 points vs Celtics (17 mai 2022, finale de conférence)

42 points vs Bucks (26 avril 2023, premier tour)

45 points vs Hawks (19 avril 2022, premier tour)

47 points vs Celtics (27 mai 2022, finale de conférence)

56 points vs Bucks (24 avril 2023, premier tour)

Le plus incroyable là-dedans, c’est que Jimmy Butler a battu le record de Dwyane Wade en jouant 124 matchs de moins que Flash. Alors oui bien sûr, Buckets évolue dans une NBA bien plus offensive qu’à l’époque du prime de D-Wade, et les cartons en attaque sont globalement plus nombreux. De plus, Dwyane a partagé la gonfle pendant quatre saisons aux côtés de LeBron, dont il est devenu le lieutenant. Mais ça reste un sacré accomplissement pour Butler, et ça montre à quel point Playoffs Jimmy est un monstre sur la grande scène.

En l’espace de quatre ans, Butler a porté le Heat une fois jusqu’en Finales, en enchaînant les perfs de folie dans la bulle de Mickey en 2020. L’an passé, il a emmené Miami jusqu’à un Game 7 de finale de conférence face à Boston après plusieurs prestations légendaires, et cette année il a porté son équipe vers un upset sur les Bucks, meilleure équipe de saison régulière.

Un monstre on a dit.