Après une fin de match totalement folle, Miami élimine Milwaukee de ces Playoffs 2023 en s’imposant après prolongation 128-126 au Fiserv Forum. Giannis et les Bucks sont en vacances après avoir pourtant mené toute la rencontre. Jimmy Butler (42 points) a une nouvelle fois su se sublimer dans le money-time pour réaliser un upset sensationnel.

Retrouvez les statistiques de la rencontre juste ICI.

Certains succès, de par leurs scénarios, semblent s’inscrire hors du temps. Celui du Heat cette nuit est presque inénarrable tant la tournure des évènements est au-delà de toute imagination possible. À l’heure où nous rédigeons ces lignes, Giannis Antetokounmpo et les Bucks sont en vacances… Défaite 4-1 dans cette série la faute, encore une fois, à un Jimmy Butler (42 points) stratosphérique. La gueule de bois s’annonce terrible dans le Wisconsin.

Pourtant, le match des Bucks est sérieux. Dos au mur, Milwaukee a livré une bonne prestation collective avant de se liquéfier. Le premier quart-temps est un peu crispé, sûrement parce que l’enjeu est énorme et qu’il n’y a pas de filet de sécurité pour les daims. Miami en plus de ça affiche une belle adresse, bien déterminé à semer une petite graine de doute dans le cerveau des géants verts. + 1 Miami à la fin du premier quart-temps.

Milwaukee accélère avant la mi-temps, Giannis et Middleton prennent les choses en main et l’assise collective des Bucks commencent à se faire sentir. Miami patauge un peu dans la semoule et se retrouve un temps à -10 avant de recoller un peu à la pause : 69-63.

Khris to Giannis again. 🔥 pic.twitter.com/HB6207GXby — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 27, 2023

Au retour du break, ça se durcit dans le jeu et dans les contacts. Plus de cadeaux, les fautes pleuvent (53 sifflées au total sur l’ensemble de la rencontre) et les deux équipes s’alternent sur la ligne des lancers. À ce petit jeu-là et malgré un Giannis maladroit aux lancers francs, Milwaukee par sa puissance physique et son rythme parvient à creuser un vrai écart. +16 à la fin du 3ème quart-temps avec un run de 22-5. On se dit alors que l’affaire et dans le sac et qu’il faudra retourner en Floride pour jouer un match 6.

Jimmy Butler devait bien se marrer quand il savait ce qu’il préparait…

Dans le 4ème quart-temps, le Heat fait du Heat. La défense se resserre et Jimmy Butler prend les choses en main, comme si l’enjeu était son meilleur ami sur le parquet. Côté Bucks, on commence sérieusement à chier dans la colle. Plus rien n’a de sens dans le collectif de Budenholzer, les shoots ne sont pas bons, plus rien ne rentre et la cohérence collective disparait à mesure que Miami revient. Kevin Love enfile les trois points (5/11 pour lui ce soir) et instigue le retour en force de South Beach dans la rencontre.

Love coming up big! His 5th triple cuts the deficit to 6 with 8 minutes left. pic.twitter.com/KSJXBznFZz — Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 27, 2023

Giannis est physique et répond présent mais son adresse sur la ligne des lancers-francs commence à faire vraiment grincer des dents. Le Greek Freak terminera à 10/23 dans l’exercice, déterminant dans le possible retour de Miami. Le déficit n’est plus que de 5 points à moins de 4 minutes de la fin. Butler enfile alors son costume de super héros et rentre des shoots improbables mais Milwaukee tient bon et possède encore 5 points d’avance à 27 secondes de la fin. En mode despérado, Caleb Martin envoie une énorme bombe du parking pour relancer les siens.

Le Heat n’est plus qu’à 1 point à 14 secondes du terme et manque de récupérer le ballon sur une énième bourde des Bucks totalement a côté de la plaque en fin de rencontre. Après un challenge de Spoelstra, les officiels sifflent finalement un entre-deux. Milwaukee récupère le ballon et Jrue Holiday est envoyé sur la ligne. 1/2 aux lancers et +2 Milwaukee. Reste 2 secondes à jouer. Ultime chance pour Miami :

JIMMY BUTLER IS NOT OF THIS PLANET pic.twitter.com/uPFZfF8p5W — Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 27, 2023

OVERTIME !

Le zinzin de l’espace Jimmy Butler surgit encore de nulle part pour offrir une prolongation totalement inespérée au Heat. Le momentum est totalement du côté de Miami, qui veut plier cette série. En face, les Bucks se regardent en chien de faïence avant d’entamer leurs 5 dernières minutes de la saison.

En prolongation, le Heat est intraitable et Jimmy Butler, bien qu’il ait forcé quelques tirs, est décisif. Giannis perd un premier ballon d’entrée de jeu pour donner le ton. Miami prend jusqu’à 5 points d’avance mais les Bucks n’abdiquent pas.

Ils décrocheront une ultime possession pour tenter de l’emporter (avec un 3 points) ou de pousser ce match fou dans une deuxième prolongation. Au final, rien de tout ça, Giannis est muselé par Butler, Middleton ne prend pas le shoot et renvoie la patate chaude à Grayson Allen qui ne trouvera pas le temps d’envoyer un dernier tir. Dernière possession à l’image de la rencontre et de la série des Bucks : sans solutions face à l’intensité du Heat.

Ever feel like there just aren’t enough seconds in the day? #HEATCulture defense to end the game 😤 pic.twitter.com/XFH8wE3wVJ — Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 27, 2023

Score final 126-128 dans un silence de cathédrale au Fiserv Forum. Le Wisconsin est en deuil et Jimmy Buckets, 42 points ce soir, peut jubiler. Giannis (38 points 20 rebonds) et Middleton (33 points) auront tout donné mais la gestion du money time et la débâcle sur la ligne des lancers pour le Grec coûtent trop cher aux daims dans un match si capital.

Upset de folie pour Miami après une série incroyablement bien maitrisée et un Jimmy Butler légendaire. Rendez-vous en demi-finale de conférence face… aux Knicks de New York qui ont réussi à sortir les Cavs. On a déjà hâte.