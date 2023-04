Officiel : les Knicks affronteront le Heat en demi-finale de Conférence !

Victorieux des Bucks à la surprise générale, le Heat a validé son billet pour le second tour des Playoffs. La bande à Jimmy Butler affrontera les Knicks de Jalen Brunson en demi-finale de Conférence.

Ces Playoffs sont incroyables !! Alors qu’on imaginait Milwaukee s’occuper de Miami sans trop forcer son talent, Giannis Antetokounmpo et les siens sont déjà en vacances ! La faute à une équipe du Heat trop solide, malgré les blessures, menée par un Jimmy Butler tout simplement surhumain depuis le début des Playoffs. Finalistes de Conférence l’an passé, les Floridiens peuvent revenir à ce même stade la compétition mais il faudra d’abord surmonter l’obstacle New York.

Si l’upset n’est pas aussi grand que celui du Heat, les Knicks ont eux aussi surpris en dominant facilement Donovan Mitchell et Cleveland, sans même l’avantage du terrain. La défense de Big Apple, l’apport des role players et un Jalen Brunson au sommet ont permis à la franchise du Garden d’accéder au second tour des Playoffs, une première depuis 10 ans !

À quoi s’attendre pour cette série ? Déjà un gros combat entre deux groupes qui transpirent le hustle. Défensivement, on a aussi deux équipes qui savent mettre les barbelés. Si New York disposera de l’avantage du terrain, impossible d’établir clairement un favori dans une série qui s’annonce très ouverte.

Qui pour stopper Jimmy Butler ? Qui pour remporter la bataille du rebond entre Bam Adebayo et un Mitchell Robinson qui vient de manger la raquette des Cavs ? Est-ce que les Knicks peuvent franchir ce tour si Julius Randle n’est pas remis de sa blessure à la cheville ? Autant de questions auxquelles on a hâte de répondre très vite. Voilà une série qui sent bon l’intensité, l’envie et le suspense ! Voilà une série qui sent bon les Playoffs, tout simplement.