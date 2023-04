C’est LA sensation de la nuit, le Heat a éliminé les Bucks, l’un des favoris au titre, et ce dès le premier tour des Playoffs et sur le score de 4-1. Cette victoire, Miami la doit en grande partie à un homme, à un surhomme : Jimmy Butler.

Même à 3-1, une partie de la communauté NBA restait confiante au sujet de la qualification des Bucks. Mais Jimmy Butler est arrivé à Milwaukee et a dit “non, non, non, on termine ça ce soir”. Une nouvelle performance de leader +++ où il a terrassé une des meilleures défenses de la Ligue. Avec ses 42 points, 8 rebonds et 4 passes, il permet à son Heat, huitième, de rejoindre les Knicks en demi-finale. Le climax de son match étant ce tir dans les toutes dernières secondes où il contracte les abdos pour transformer en or la passe dégueulasse de Gabe Vincent.

JIMMY BUTLER. SPECIAL. 42 PTS

8 REB

4 AST MIAMI ADVANCES TO THE EASTERN CONFERENCE SEMIFINALS 🔥 pic.twitter.com/Cf8za3meGM — NBA (@NBA) April 27, 2023

Il devient par la même occasion le premier joueur du Heat à réaliser deux matchs de suite à plus de 40 points en Playoffs. Une campagne de postseason qui rentre déjà dans les livres d’histoires, dommage que l’ouvrage “Les Heatles LeBron, Wade et Bosh : ce trio qui a bouleversé la NBA” soit déjà édité car Jimmy Buckets mériterait presque de partager la couverture. Mais que voulez-vous… c’est le curse bien familier de TrashTalk qui parle.

Je crois qu’il va falloir ajouter Jimmy Butler sur la couv @nicolasmeichel https://t.co/UnnCHuTDN2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2023

Jimmy Butler marche donc sur les Bucks pour la deuxième fois en quatre ans. Généralement quand cela arrive, l’année suivante Milwaukee active le mode ultra vénère en Playoffs et devient champion. Rendez-vous dans un an pour voir si cela se concrétise mais, en attendant, profitons de ce merveilleux Heat qui a l’opportunité de retrouver une finale de conf, à base de grosse brouette et de prestas bien viriles.