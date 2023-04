Cette nuit, dans une ambiance de cathédrale à Milwaukee, le Heat de Miami a mis à mort la meilleure équipe de NBA. Aux commandes du squad de badass emmené par Jimmy Butler ? Erik Spoelstra, valeur sûre du coaching NBA depuis bientôt quinze ans en Floride.

100 victoires. 100 victoires en Playoffs. Grâce à la centième, Rico dépasse ni plus ni moins que Red Auerbach, légende celte propriétaire de 99 succès en Playoffs sur le banc de Boston, et rejoint Larry Brown et ses 100 wins. Devant le coach d’origine philippine ? Doc Rivers (108), Gregg Popovich (169), Pat Riley (171) et l’indéboulonnable Philou Jackson et ses 229 succès.

Et dire que tout a commencé en D2 allemande du côté de la région de Westphalie… https://t.co/sJ5eNjXluI — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) April 27, 2023



Débarqué dans les everglades en 2008 après avoir passé – déjà – onze ans à Miami en qualité d’assistant, Erik le bégé est donc dans l’organigramme du Heat depuis 26 ans, alors qu’il a la tête d’un mec de 26 ans. Reconnu comme l’un des meilleurs coachs de l’histoire par ses pairs malgré l’absence de trophée de Coach Of the Year (coucou Scottie Pippen), Spo a littéralement outcoaché Mike Budenholzer sur cette série, trouvant sans cesse les solutions pour isoler les forces de frappe adverses tout en faisant réciter ses gammes offensives à son équipe, pendant que Jimmy Butler prenait tout le monde par la main.

Deux bonnes raisons de s’envoyer la grosse quille de champagne ce matin pour le Heat. Le tabassage en règle des favoris Bucks, mais également la centième de MONSIEUR Spoelstra, plus que jamais représentant de la crème de la crème des coachs NBA.