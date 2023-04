La soirée de Playoffs de ce Mercredi Panzani s’était ouverte avec les Knicks, qui éliminaient sans trembler les Cavaliers, 4-1, à Cleveland. Le joueur phare de cette série n’est nul autre que Jalen Brunson, qui semble avoir… une raison de vivre : humilier Donovan Mitchell en postseason.

L’histoire se répète toujours.

En tout cas, lorsque ça concerne Jalen Brunson et Donovan Mitchell.

Adversaires en 2022 en Playoffs lorsqu’ils étaient respectivement joueurs des Mavs et du Jazz, et JB avait déjà battu à plates coutures Spida. Souvenez-vous, au premier tour de l’année dernière, Dallas devait commencer sa série sans Luka Doncic blessé, et c’est donc Brunson qui reprenait les rênes de l’équipe pour les trois premiers matchs. C’est à ce moment que le meneur passera un step de plus et tuera la défense d’Utah en utilisant pourtant le même schéma : drive, kickout, 3-points de Finney-Smith ou n’importe quel sniper dans un corner. Avec le retour progressif du Slovène, les Mavericks battront finalement 4-2 le Jazz de Mitchell & Gobert, duo sur le point d’imploser.

Cette saison, le hasard a donc fait que nos deux copaings du jour se sont retrouvés une nouvelle fois en Playoffs, dans l’autre conférence, avec deux nouvelles équipes. Mais le résultat ne change pas, enfin si, mais est encore plus humiliant pour Dono. Car Jalen Brunson a prouvé qu’il pouvait être un leader clutch en qui on pouvait avoir confiance et les Cavs peuvent en attester. Comme disait un célèbre commentateur footballistique “il est venu leur faire l’amour sans préliminaires et laisser la carte de visite”, à l’intérieur comme à l’extérieur, en mode petite souris qui s’infiltre ou tireur d’élite à 3-points et cette fois sans Luka Doncic pour l’épauler.

En moyenne, lorsque Brunson retrouve Mitchell en Playoffs, l’actuel joueur des Knicks culmine à 25,9 points à 46% au tir, 4,2 rebonds, 4,5 passes et 1.6 interception. Des stats plus qu’honorables que Spida kifferait avoir… parce que le meilleur Mitchell de la série jouait ces derniers jours à New York et ce n’est même pas un débat. Un peu triste quand on se replonge à l’été 2022 en disant que le trade de Dono devait être l’upgrade attendue pour les Cavs en Playoffs. Petite phrase de culture de l’instant pour plus pimenter la sauce ? “Finalement, Lauri Markkanen, Collin Sexton et Ochai Agbaji n’étaient pas si mal.”

L’été à venir à Cleveland va être intéressant à suivre. Est-ce que le groupe va connaitre de profonds changements ? Si oui lesquels ? Est-ce que JB Bickerstaff sera encore sur le banc à la rentrée ? En attendant, Jalen Brunson se régale dans la Big Apple, ses pieds sont propres après s’être bien essuyé sur Donovan Mitchell et les yeux se tournent du côté de South Beach désormais.