Il y a quinze jours, le Heat jouait sa survie face aux Bulls après avoir perdu le premier tour du Play-in face aux Hawks. Les Bucks au premier tour ? Nah, ça sent le roussi… et pourtant, cette ligue est fantastique. Dominants, déterminés, les hommes de Miami ont réalisé un exploit historique en faisant chuter le premier de conférence en cinq matchs.

Voilà le genre d’histoire qu’on verrait n’importe quel grand-père raconter à son petit-fils pour l’endormir un soir d’été. “Est-ce que je t’ai déjà raconté l’histoire du Heat ?“. Oui, car cette nuit, la franchise de Floride vient assurément d’écrire – en plus de l’histoire de la NBA – son histoire à elle, à tout jamais. Éliminer l’équipe classée première à l’Est, en cinq manches… Voilà de quoi souder définitivement ce groupe qu’on voyait pourtant quitter prématurément les Playoffs, à la lueur de leur piètre performance lors du Play-in.

Ce soir là, le Heat s’est terriblement vautré à la maison, contre les Hawks. Une envie à peine visible, un jeu trop stéréotypé pour aboutir à un basket efficace. C’est face aux Bulls qu’ils ont effectué leur rédemption, arrachant sur le fil le dernier ticket pour les Playoffs. En face d’eux ? Les Bucks, équipe dominante, déjà championne en 2021, avec l’un des meilleurs joueurs de la ligue pour leader. L’expérience, ils l’ont. Le Heat aussi, mais leur jeu n’est clairement plus celui de 2020, ni même de 2021, ni même de l’année dernière. Bref, vous avez saisi qu’on imagine alors une série des plus asymétriques.

Mais voyez-vous, la NBA est une compétition magnifique. Celle qui, une fois le 15 avril passé, balaye toutes les certitudes acquises depuis le mois de novembre. Celle qui oppose des équipes fortes et d’autres moins, mais uniquement sur le papier. Car dans les coeurs, cette équipe du Heat a vite conquis un public bien plus large que celui des supporters de South Beach. Sur le terrain, elle a trouvé son rythme de croisière, guidée par un Jimmy Butler tout bonnement exceptionnel et à la hauteur de l’événement.

Fans du Heat, c’est votre moment. Vous pouvez bomber le torse pendant quelques heures et quelques jours. Tous les pronostics envoyés à la poubelle, toutes les takes – ici y compris – jetées dans la fosse. Mains en l’air, on se rend. Twitter est à vous. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2023

Bien sûr, impossible de ne pas glisser un mot pour Erik Spoelstra, qui a tout simplement géré cette confrontation d’une main de maître. Mike Budenholzer a sans doute pris la pilule de sa vie en termes de coaching, incapable de répondre aux ajustements de son adversaire pour contrer Giannis. La blessure du Greek Freak au dos ? Elle a certainement contribué, mais n’oublions pas que le Heat a perdu définitivement Tyler Herro cette saison, hormis énorme exploit… mais sait-on jamais. Triompher face à l’adversité, même si personne n’y croyait. Voici la prouesse qu’à réussi Miami. Et elle est désormais gravée dans l’histoire de la franchise, au même titre que certains exploits contés dans le bouquin de Nicolas Meichel tiens.