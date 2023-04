Dos au mur face aux Lakers, les Grizzlies ont réagi à la maison pour revenir à 3-2 dans la série et forcer un sixième match à Los Angeles vendredi. Desmond Bane a été l’un des principaux artisans de la victoire de Memphis, et n’a pas peur d’annoncer un Game 7 !

Après un début de série compliqué face aux Lakers, Desmond Bane est sur un petit nuage depuis deux matchs, faisant le plein de confiance pendant que les Grizzlies tentent de rester en vie durant ces Playoffs. L’arrière de 24 ans, auteur de 36 et 33 points au cours de ses deux dernières sorties, est d’ailleurs tellement confiant qu’il garantit une victoire de Memphis lors du Game 6 à Los Angeles demain.

Desmond Bane:

“I said it out there (in LA) and I’ll say it again. We’re going to be back (in Memphis) for a Game 7.”

