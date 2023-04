Passé à côté de son Game 5 à Memphis, LeBron James ne s’est pas caché en conférence de presse. Le King assume sa mauvaise performance et annonce déjà qu’il sera prêt pour le prochain match.

Battus par les Grizzlies cette nuit, les Lakers n’ont pas réussi à finir le boulot. Si Anthony Davis a livré une prestation herculéenne des deux côtés du terrain pour aider les siens, on ne peut malheureusement pas en dire autant de LeBron James. Maladroit, pas très précautionneux avec la balle (5 ballons perdus), LBJ est passé totalement à côté de son match. La feuille de stats est assez moche : 15 points, 10 rebonds, 5 passes à 5/17 au tir et 1/9 du parking…

On retiendra en particulier sa première mi-temps cataclysmique, où il a fait tous les mauvais choix. Un poil meilleur par la suite, il aura participé à la remontée des siens, revenus à 1 point, avant que Memphis ne vienne poser un énorme run pour détruire les espoirs des Angelinos. Forcément, tous les regards se tournent vers le King au moment de chercher des coupables pour cette défaite. Le numéro 6 des Purple and Gold a vite fait son auto-critique en conférence de presse d’après-match. Des propos rapportés par Jovan Buha pour The Athletic.

LeBron James on his performance: “Tonight, I was shit. And I’ll be better in Game 6.” — Jovan Buha (@jovanbuha) April 27, 2023

“Ce soir j’ai été nul. Je serai meilleur au prochain match”. – LeBron James après le Game 5.

On connaît le mental du bonhomme et sa capacité à vite rebondir après un échec. Malgré les années qui passent, BronBron reste l’un des joueurs les plus réguliers de la Ligue et le voir revanchard ne doit pas être une bonne nouvelle pour Memphis. Le Game 6 à Los Angeles est une opportunité en or (sans mauvais jeu de mots) pour les Lakers de finir le boulot. C’est un match au couteau, typiquement ce que LBJ adore. On avait vu lors du Game 4 qu’il était prêt à se dépasser dans les moments clefs, voilà le match durant lequel il faudra assurer.

Côté Anthony Davis, on ne se fait pas le moindre soucis concernant LeBron James. Pour le Unibrow, c’est clair, son pote sera prêt.

“C’est le meilleur scoreur de tous les temps. C’est le plus grand joueur de tous les temps. Il va bien. Il va s’en sortir. Il va s’adapter.”

LeBron James s’est raté cette nuit mais il promet déjà du mieux pour le prochain match. Un King n’est jamais aussi dangereux que lorsqu’il doit fermer des bouches.

Source texte : The Athletic