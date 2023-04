Au bord de l’élimination, les Grizzlies ont pu compter sur leurs cadres pour assurer la victoire et forcer un Game 6 face aux Lakers. Avec 64 points combinés, Ja Morant et Desmond Bane ont été formidables cette nuit.

Dos au mur et tout proches d’un vol direction Cancun, les joueurs de Memphis se devaient de réagir cette nuit. Forcément, on attendait surtout que les leaders prennent leurs responsabilités. Dans le dur au dernier match et étrangement absent de la conférence de presse, Ja Morant ne s’est cette fois pas dérobé.

Malgré sa blessure à la main et un genou qui a grincé en cours de match, le meneur a été excellent face à L.A. Prêt à donner son corps à la science, spectaculaire, au four et au moulin, on a eu le droit à du très grand Ja Morant (31 points, 10 rebonds, 7 passes). Il est là pour lancer les siens, il est indispensable dans le troisième quart-temps pour repousser les Lakers avant de leur mettre la tête sous l’eau juste avant le money time. C’est encore lui qui vient finir le boulot dans le dernier quart alors que L.A. reprenait légèrement espoir d’une remontada fantastique. Un boss, un vrai.

Si Memphis a pu compter sur son Batman, il lui fallait bien un Robin pour venir calmer la fougue des Angelinos. Comme souvent cette saison, Desmond Bane s’est porté volontaire pour le poste. En feu dès le début de match, l’arrière a été un véritable poison pour les Lakers. Chacune de ses flambées a été un coup sur la caboche de Darvin Ham et des siens. Il mène la charge en début de match avant de participer au run des siens dans le troisième quart-temps.

Pour plus de sécurité, il va encore monter en puissance en début de money time pour s’assurer que les visiteurs ont compris la leçon, donnant à Memphis 25 points d’avance. Meilleur marqueur du match avec 33 points mais aussi 10 rebonds et 5 passes, Bane confirme qu’il revient bien après un début de série très compliqué. Les Grizzlies auront bien besoin qu’il conserve ce niveau s’ils veulent renverser les Lakers.