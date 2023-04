Les Grizzlies sont toujours en vie ! Menés par la paire Ja Morant – Desmond Bane, les Oursons ont maitrisé les Lakers cette nuit dans le Tennessee. Victoire 116-99, Memphis revient à 3-2 dans la série.

Pour la feuille de stats de cette rencontre, c’est par ici.

Interdiction de perdre cette nuit pour les Grizzlies dans leur antre. Ja Morant et les siens connaissaient la tache à accomplir, il fallait gagner pour forcer un Game 6 à Los Angeles et potentiellement relancer toute la série. Les hommes de Taylor Jenkins se sont donnés les moyens de croire à cette remontada avec une performance très sérieuse au FedEx Forum.

Le début de match est à l’avantage des locaux. On part sur une rencontre à 3000 à l’heure, énorme rythme de la part des deux équipes. Dans cette course contre la montre, c’est Memphis qui prend le mieux ses aises. Ja Morant et Desmond Bane chauffent, L.A tente de suivre la cadence mais c’est trop compliqué pour les Angelinos. L’entrée de Luke Kennard et Bane qui monte encore en régime aident Memphis à prendre le large contre des Purple and Gold qui survivent grâce aux exploits d’un Anthony Davis excellent mais tellement seul.

Je crois qu’Anthony Davis a un message pour Dillon Brooks :pic.twitter.com/YYKKTHogWl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2023

LeBron James ? Totalement à la ramasse, avec des briques de tous les côtés et une avalanche de ballons perdus. D’Angelo Russell ? Fantomatique face à un Ja Morant qui fout le feu à la salle sur chaque action spectaculaire. Heureusement, la défense permet encore de faire quelques différences, de quoi mieux finir la première mi-temps. Être à seulement -9 vu le contenu proposé, c’est très bien payé pour les Lakers. (61-52)

JA FINISHES THE LOB OVER BRON 😱 pic.twitter.com/N4S07FmVgY — Bleacher Report (@BleacherReport) April 27, 2023

Au retour des vestiaires, les joueurs de Darvin Ham montrent enfin qu’ils sont là pour finir une série. La défense step-up comme il faut, le réveil de D’Angelo Russell au scoring et à la passe tombe au bon moment. En moins de deux minutes, il n’y a plus qu’un point d’écart ! Ja Morant est encore là pour redonner de l’air à Memphis mais voilà que LeBron James monte en puissance. On a un match.

On se dit qu’un gros money time nous attend mais les Grizzlies ne comptent pas s’offrir des sueurs froides. En feu sur cette fin de troisième quart-temps, Ja Morant et ses copains tabassent les Purple and Gold. Les 3-points pleuvent, un petit 19-2 vient climatiser les espoirs des Lakers. +18 avant d’attaquer le dernier quart, ça sent le sapin pour les Californiens. Desmond Bane vient enfoncer le clou dès le début du dernier acte et on se dit alors qu’un long garbage time nous attend.

Étonnamment, Darvin Ham laisse ses stars sur le terrain pour tenter une remontée fantastique. L.A. parvient même à réduire de moitié son retard. De +25 à +12 à 3 minutes du terme. Et si ce match n’était pas fini en fait ? Si si, game over nous dit Ja Morant dans l’oreillette. La star des Grizzlies lâche un dernier coup d’accélérateur et L.A dépose les armes. On aura bien le droit à un Game 6 !