Après une saison régulière à 51 victoires, les Cavaliers étaient favoris dans leur série face aux Knicks. Résultat final ? 4-1 pour New York. Surclassé dans la plupart des compartiments du jeu, Cleveland est tombé de très haut.

Quand on vous dit que les Playoffs n’ont rien à voir avec la saison régulière, c’est notamment pour ce genre de série.

Avec le recrutement de Donovan Mitchell lors de la dernière intersaison, les Cavaliers nourrissaient beaucoup d’ambitions cette saison et ces dernières étaient boostées par une belle régulière, terminée juste derrière le trio de tête de l’Est Bucks – Celtics – Sixers. Mais Cleveland est tout simplement tombé sur un os dans sa série face à New York.

Dominés dans l’impact physique, dans l’intensité, et incapables de trouver de vraies solutions offensives face au challenge défensif proposé par Tom Thibodeau (coucou J.B. Bickerstaff), les Cavaliers n’ont jamais vraiment vu le jour. Evan Mobley et Jarrett Allen ont pris la sauce par Mitchell Robinson, Darius Garland et Donovan Mitchell se sont reconvertis dans le BTP, tandis que certaines limites – notamment sur le poste 3 – ont été mis en lumière sur la grande scène des Playoffs. Défaite en cinq matchs donc, rien à dire c’est une vraie claque.

Avant de jouer dans la cour des grands à l’Est, Cleveland va d’abord devoir tirer les leçons de cet échec cuisant. Alors évidemment, c’est une équipe jeune avec plein de potentiel, et ce n’est que la première année du projet avec Donovan Mitchell. Les Cavs ont le temps de grandir pour devenir un jour une place forte dans leur conf’, mais dans le même temps cette défaite montre qu’il y a encore un vrai chemin à parcourir. Et que personne ne leur fera de cadeau.

Grosse grosse dose d’humilité et de reality check pour les Cavs. C’est violent mais parfois faut passer par là. Ils se font malmener dans tous les sens, c’est une vraie claque. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2023

On va donner du temps à Evan Mobley aussi. Oui il a un immense potentiel, mais va falloir bosser. Fort. Revenir plus solide, plus complet. Là c’était un garçon face à des adultes. Ça arrive, mais ça peut pas se reproduire ainsi. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2023

J’arrive pas à croire à une telle sortie pour les Cavs. C’est déprimant. 51 victoires en saison régulière.

Année 1 certes du projet Mitchell, mais tu n’avais aucun soucis de blessure à l’entame des Playoffs. Avantage du terrain. Et tu te fais laminer ainsi. Au boulot cet été. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2023