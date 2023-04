Vainqueurs de leurs deux matchs au Madison Square Garden de New York, les Knicks avaient l’opportunité de tuer les espoirs des Cavaliers lors de la cinquième manche cette nuit à Cleveland. C’est exactement ce qu’il s’est passé, Jalen Brunson et ses potes dominant les Cavs du début à la fin pour permettre à New York de remporter sa première série depuis 2013. Par ici le récap complet.

Les statistiques du Game 5, c’est juste ici

Avec un retard de 3-1 dans la série et un retour à la maison pour le Game 5, on attend les Cavaliers au taquet dès les premières minutes. Mais on a plutôt l’impression d’être au Madison Square Garden tant le scénario du début de match ressemble à ceux des deux dernières victoires à New York. Mitchell Robinson fait un nouveau chantier dans la raquette en dominant au rebond (notamment offensif) face aux deux tours Evan Mobley et Jarrett Allen, Jalen Brunson est toujours en mode killer, Julius Randle est agressif et fait bien jouer ses copains, tandis que R.J. Barrett confirme sa montée en puissance en attaque.

Côté Cavs, ça manque d’intensité malgré l’urgence de la situation, et le duo Darius Garland – Donovan Mitchell continue de galérer offensivement. C’est plutôt Caris LeVert et le banc, avec Cedi Osman et Isaac Okoro (sans blague), qui permettent à l’attaque de Cleveland de suivre un tant soit peu le rythme à travers plusieurs banderilles de loin. Mais globalement, c’est dur, très dur. Les ajustements de J.B. Bickerstaff se font attendre, l’attaque de Cleveland étant aussi prévisible qu’hésitante avec pas mal de one-on-one qui ne donnent rien.

En tête de sept points après 12 minutes, les Knicks confirment leur avance dans le second quart. La domination au rebond de New York est l’une des clés, tout comme la capacité des hommes de Tom Thibodeau à forcer des turnovers pour sanctionner en transition. Le réveil d’Immanuel Quickley, en galère dans cette série mais auteur de 11 points en sortie de banc rien qu’en première mi-temps, fait également mal aux Cavs.

Tout semble donc se dérouler pour le mieux dans le meilleur des mondes pour la bande de Jalen Brunson… jusqu’à ce que Julius Randle se blesse à la cheville gauche en fin de première mi-temps. Déjà touché en saison régulière, l’intérieur All-Star des Knicks doit quitter ses copains. Dur pour les Knicks, et une vraie opportunité pour Cleveland afin de sortir la tête de l’eau (61-51 NY à la mi-temps).

Julius Randle goes down with an apparent ankle injury pic.twitter.com/kAUkIPnlPo — Action Network (@ActionNetworkHQ) April 27, 2023

Pas de Randle au retour des vestiaires pour New York, mais pas de problème pour les Knicks. Et pour cause, Obi Toppin se fait plaiz en sortie de banc : tomars en transition, banderilles du parking, le troisième quart est celui d’Obi avec 12 points au compteur. R.J. Barrett – en pleine confiance – continue lui sa belle partition, pour le plus grand plaisir de Spike Lee assis au premier rang. Ces deux-là permettent à New York de garder les deux mains sur le volant dans ce match, malgré un Jalen Brunson qui refroidit un poil après sa grosse première mi-temps.

Le lead monte jusqu’à 18 points pour les Knicks. Tout est difficile pour Cleveland dans ce troisième quart, mais les Cavs reprennent espoir quand Donovan Mitchell sort de sa boîte dans les dernières minutes de la période. Darius Garland et Caris LeVert trouvent également un petit rythme, et des opportunités en transition s’ouvrent grâce à une défense qui step-up sur demi-terrain. Avec 12 minutes à jouer pour sauver leur saison, les Cavaliers sont à -12.

OBI TOPPIN TRANSITION WINDMILL 💥 pic.twitter.com/aivF702vkV — NBA TV (@NBATV) April 27, 2023

De -12, le score passe à seulement -6 au début du quatrième quart après un coup de chaud de Darius Garland malgré cinq fautes au compteur. Seulement six points d’écart, mais bizarrement on n’a pas l’impression que les Cavs ont ce qu’il faut pour recoller au score face à ces Knicks-là. Impression confirmée lors des minutes qui suivent. Sans jamais paniquer, les visiteurs mettent fin à ce petit run histoire de bien calmer le public de Cleveland, qui était prêt à s’enflammer. New York provoque des fautes, marque ses lancers sur la ligne, Josh Hart (encore une fois titulaire à la place de Quentin Grimes) est partout au rebond puis sert Mitchell Robinson pour un alley-oop, and just like that on repasse à +12 New York.

La marche est tout simplement trop haute pour les Cavaliers. L’attaque des Cavs est au point mort et ne trouve aucune solution face à la solidité défensive et l’impact physique imposé par les hommes de Thibs. Comme un symbole, Evan Mobley se prend un mur en essayant d’affronter Robinson dos au cercle, puis ce dernier enchaîne deux nouveaux paniers sur rebond offensif pour mettre le couvercle sur la rencontre. De quoi agacer les fans de Cleveland, qui sifflent leur propre équipe dans les dernières minutes.

106-95 score final, New York va en demi-finale de conférence, Cleveland est en vacances.