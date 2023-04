La nuit à venir s’annonce… épique ! Trois potentielles éliminations au réveil, et un match au sommet entre Kings et Warriors. Un programme NBA extra premium nous est donc réservé, ce qui implique… de mettre le réveil pour passer une night qui s’annonce déjà explosive !

Le programme

1h : Cavs – Knicks (Game 5, 1-3)

1h30 : Grizzlies – Lakers (Game 5, 1-3)

3h30 : Bucks – Heat (Game 5, 1-3)

4h : Kings – Warriors (Game 5, 2-2)

La nuit commence sur les chapeaux de roue avec un premier upset potentiel. En cas de victoire, les Knicks se qualifieront pour les demi-finales de l’Est. Un seul objectif pour les Cavaliers : gagner. Et pour gagner, il faudra compter sur un Donovan Mitchell bien plus en forme qu’il ne l’a été du côté du Madison Square Garden. Spida va devoir se bouger, et bouger son effectif. Dans le cas contraire, Jalen Brunson ne passera pas a côté de l’occasion d’humilier Dodo comme il l’a fait l’année dernière à l’Ouest.

Pas de ralentir, et à peine une demi-heure après le début du match à Cleveland, c’est à Memphis que va s’ouvrir un nouveau front, pour une bataille enjouée entre Grizzlies et Lakers. Dillon Brooks a beaucoup causé, et il faut désormais assumer. Son équipe est menée 3-1 et au bord des vacances. LeBron James et Anthony Davis ne laisseront pas passer l’opportunité de détruire leurs adversaires dans le match comme en conférence de presse. Attention, une élimination aussi précoce des Oursons pourrait laisser des traces… alors c’est maintenant ou jamais !

La rencontre la plus importante de la nuit ? Sans doute que oui, car l’histoire peut potentiellement s’y écrire. Dans l’histoire de la NBA, aucune équipe classée première à l’issue de la saison régulière n’a perdu contre le huitième sur le score de 4-1. Après une partie historique au Game 4, Jimmy Butler compte remettre ça face à des Bucks parfois peu concernés pendant le jeu. Est-ce que les soucis de dos de Giannis lui permettront de répondre à la menace d’une humiliation all time ? C’est toute la question, alors rendez-vous à 3h30 pour obtenir une réponse !

Le feu d’artifice final ? Il sera tiré à Sacramento, à 4h du matin. Les Kings reçoivent les Warriors pour ce qui ressemble très fortement au match le plus important de la saison pour les hommes de Mike Brown. En cas de défaite, les Dubs jouiraient d’une balle de match à domicile, un scénario cauchemar qu’il faut à tout prix éviter, en gagnant à la maison dans un Golden 1 Center incandescent. Grande inconnue de la rencontre ? L’état de forme de De’Aaron Fox, joueur majeur de Sacto. Victime d’une fracture du petit doigt, tous les regards seront concentrés sur lui, pour déterminer s’il ressent ou non une gêne préjudiciable à son équipe. C’est d’ailleurs autour de ce point que risque de s’articuler une bonne partie de la rencontre… Ah oui, c’est immanquable !