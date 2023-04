Imaginez une soirée NBA avec les 30 équipes de la Ligue en piste, et 15 matchs qui se jouent tous à des horaires français. Non on déconne. Mais imaginez quand même. Parce que c’est ce qui nous attend ce soir pour la toute dernière journée de saison régulière ! Par ici le programme.

# LE PROGRAMME

19h : Raptors – Bucks

19h : Knicks – Pacers

19h : Celtics – Hawks

19h : Bulls – Pistons

19h : Cavs – Hornets

19h : Wizards – Rockets

19h : Heat – Magic

19h : Nets – Sixers

21h30 : Thunder – Grizzlies

21h30 : Lakers – Jazz

21h30 : Nuggets – Kings

21h30 : Mavs – Spurs

21h30 : Blazers – Warriors

21h30 : Wolves – Pelicans

21h30 : Suns – Clippers

# À NE PAS MANQUER

Wolves – Pelicans : c’est le plus gros match de la soirée. Deux équipes qui doivent gagner et qui en plus s’affrontent dans une confrontation directe, on ne peut pas demander mieux pour une dernière journée de saison régulière. L’enjeu principal de ce match entre Minnesota et la Nouvelle-Orléans ? Ne pas terminer neuvième de la Conférence Ouest, synonyme de double-confrontation au play-in tournament. Le perdant va effectivement devoir jouer Oklahoma City au play-in dans un match à élimination directe, avant de devoir gagner une seconde rencontre pour valider son ticket pour les Playoffs. Pas évident. Le vainqueur du match de ce soir est quant à lui assuré de finir minimum 8e, avec donc un chemin pour les PO bien plus accessible.

