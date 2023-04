C’est officiel : Mikal Bridges a joué 83 matchs lors de cette saison régulière qui n’en compte pourtant que 82. Transféré en février de Phoenix à Brooklyn, la différence de calendrier entre les deux équipes aura permis cette petite curiosité. Pour valider la statistique et poursuivre sa série de 392 matchs consécutifs joués, il a foulé le parquet seulement… quatre secondes.

Un entre deux, une petite faute et puis s’en va. Voilà la description complète et sans aucun oubli du match de Mikal Bridges ce soir. Pour la dernière soirée de régulière, la nouvelle star des Nets a proposé le strict nécessaire afin que la NBA lui valide la présence à son match. Mais pourquoi n’a t-il pas joué ? Ça aurait été plus vite. Oui, c’est sûr mais Brooklyn Bridges avait besoin d’être présent sur le terrain pour valider deux statistiques assez singulières.

Magnifique 😭😭😭 Mikal Bridges fait faute après 4 SECONDES DE JEU et sort pour le reste de la rencontre. Il prolonge donc sa série personnelle (392 matchs sans absence) et rejoint le club des joueurs à 83 matchs sur une saison. pic.twitter.com/hH39RbabaE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2023

La première ? 83 matchs de saison régulière joués… en une seule saison régulière. Qui ne compte que 82 matchs. Avant lui, seuls 40 joueurs dans l’histoire ont également validé la stat. Une petite curiosité, amusante mais qui dénote quand même de la régularité du bonhomme. Et cela nous emmène tout droit vers le deuxième nombre du soir, bien plus impressionnant : 392. Le nombre de matchs consécutifs joués par Bridges en NBA. En gros, le bonhomme n’a pas manqué un seul soir de match depuis sa Draft en 2018.

Preuve s’il en faut de sa constance physique exceptionnelle. Et de son niveau intéressant, puisqu’il a su s’imposer et faire évoluer son jeu en fonction des nécessités à Phoenix. L’arrivée à Brooklyn a été pour lui la libération individuelle. Leader de l’équipe, il propose 27 points à 48% de réussite au tir dont 39% à 3-points, avec 90% au lancers francs depuis son arrivé dans la Grosse Pomme. Désormais, c’est une semaine de bon gros dodos et de préparation physique pour affronter les Sixers dans une série qui s’annonce quoi qu’il arrive excitante.

Source : ESPN