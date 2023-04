Sans contrat depuis la fin de saison dernière et un court passage aux Bulls, Tristan Thompson fait son retour en NBA. L’intérieur s’est engagé avec les Lakers jusqu’à la fin de la saison.

Les Lakers ne sont même pas encore assurés d’être en Playoffs et pourtant, dans les bureaux de la franchise, on anticipe déjà en recrutant des armes supplémentaires pour jouer des coudes en postseason. Libre depuis son départ de Chicago en 2022 et récemment mis à l’essai par les Purple and Gold, Tristan Thompson a visiblement convaincu Darvin Ham de lui offrir un spot dans son groupe. Dave McMenamin d’ESPN annonce en effet aujourd’hui que la franchise a signé le natif de l’Ontario pour les Playoffs.

The Lakers are signing two players today to add depth for the postseason, sources told ESPN. L.A. will sign guard Shaq Harrison, a defensive-minded point guard, and Tristan Thompson, a veteran center with playoff experience on LeBron James’ teams in Cleveland. Both players… — Dave McMenamin (@mcten) April 9, 2023

L.A. ajoute ainsi une bonne dose d’expérience à son roster. Thompson, c’est 88 matchs de Playoffs et quatre participations à des Finales NBA dont un titre en 2016 à Cleveland avec un certain… LeBron James. Le King retrouve donc un bonhomme qu’il connaît sur le bout des doigts.

Pivot au profil défensif, bon rebondeur, Thompson est le genre de soldat que tu envoies au charbon et qui connaît son rôle, même si ses perfs ont clairement baissé ces dernières années et qu’il n’a pas joué depuis un moment. Reste à savoir désormais quel temps de jeu sera le sien avec les Purple and Gold. Anthony Davis étant devenu pivot titulaire, il va falloir jouer des coudes avec Mo Bamba et Wenyen Gabriel pour les minutes dans la raquette.

Autre petite signature à la scred’ pour L.A. : Shaq Harrison, qui vient renforcer la mène et devrait logiquement s’asseoir en bout de banc. Les Lakers n’ayant qu’une place de libre pour ces deux joueurs, il a fallu faire un peu de place et c’est Devon Reed qui a été coupé par la franchise. Depuis son trade à la deadline, l’ancien de Denver se contentait des miettes (3 minutes de temps de jeu, seulement 8 matchs joués) et il n’aurait sans doute pas vu le terrain en Playoffs.

Source texte : Dave McMenamin / ESPN