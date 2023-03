Tristan Thompson a été convié à une séance d’entraînement avec les Lakers. L’ancien camarade de LeBron James chez les Cavaliers était un membre important de l’équipe titrée en 2016. Depuis, l’eau a coulé sous les points et le pivot est aujourd’hui loin de son niveau d’antan… avec néanmoins des apports qui intéressaient donc à La La Land.

Vous ne rêvez pas, nous sommes bien en 2023 et Tristan Thompson et LeBron James vont peut être jouer côte à côte dans la même équipe. Ce matin, Shams Charania de Yahoo Sports a annoncé que l’ancien intérieur des Bulls avait prévu un entraînement avec les Lakers. Par ailleurs, le vétéran sera également accompagné de Tony Bradley.

The Los Angeles Lakers are working out free agent centers Tristan Thompson and Tony Bradley this week, sources tell me and @jovanbuha. Thompson, an 11-year NBA veteran, was a key member of the 2016 championship Cavaliers team alongside LeBron James.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 20, 2023