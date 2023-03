C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur Jason Kidd !

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

Dallas, Phoenix. Puis les Nets, apex individuel avec deux Finales NBA en tant que franchise player, et retour à Dallas pour le pic collectif de sa carrière puisque Jason Kidd y sera champion NBA en tant que role player cette fois-ci. On bifurque par New York pour finir et on part donc au final sur 19 saisons de Hall Of Famer, une deuxième place all-time au classement des passeurs et des intercepteurs, et une carrière à se déconstruire de manière incessante pour coller à l’époque dans laquelle il évoluait. Respectivement flashy, altruiste et athlétique, puis flashy, altruiste et scoreur, puis flashy, altruiste et sniper ou flashy, altruiste et défenseur, JK s’est adapté, sans cesse, et a donc – forcément – connu des dizaines de cracks partout où il est passé. Un grand Allemand, au hasard, un intérieur bondissant qui s’est gavé dans le New Jersey, un autre dunkeur, encore un peu plus sérieux celui-là, un shooteur devenu analyste à la téloche… et bien d’autres encore, bref du beau monde à classer aujourd’hui. On se regarde ça et on en parle après ?

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier, action, moteur, ça tourne.