Kyrie Irving crucifie les Nuggets au buzzer avec l’un des tirs de l’année !

Au bout du suspense, les Mavs remportent un véritable thriller face aux Nuggets (107-105). Si Luka Doncic aura encore été phénoménal pour Dallas, c’est bien Kyrie Irving qui aura le droit aux honneurs demain grâce à un buzzer beater énormissime pour sceller la rencontre.

Quel match de malade ! Bienvenue dans l’univers des Playoffs mais pourtant on est encore en mars. Ascenseur émotionnel, revirement, finish à suspense et un shoot incroyable en apothéose, on a été royalement gâté ce soir. Évidemment, tous les regards se tourneront vers Kyrie Irving au moment d’ouvrir le journal demain matin. Longtemps dans le dur dans cette rencontre, Uncle Drew a été très important dans le money time mais c’est surtout lui qui offre la victoire aux siens d’un shoot INCROYABLE.

KYRIE POUR LA WIN MAIN GAUCHE OMG 😱😱😱😱😱😱😱😱😱pic.twitter.com/qzyiMjiDue

Un bras roulé façon Kareem Abdul-Jabbar main gauche et en total déséquilibre, le tout pour donner la victoire à son équipe, c’est assurément l’un des shoots de la saison et un qu’on va garder en tête pendant un moment. Probablement l’un des tirs les plus difficiles de la carrière de Kyrie Irving.

L’issue idéale d’un money time à couper le souffle, dans lequel les deux équipes seront passées proches de la victoire. Malgré 13 longueurs d’avance, Dallas avait en effet vu Denver revenir sur ses talons avec un Jamal Murray clutchissime et auteur d’un immense shoot à 30 secondes du terme pour mettre les siens en tête. Un temps mort plus tard, c’est un excellent Luka Doncic (37 points) qui égalisait en shootant au bout d’une seconde après la remise en jeu. Un panier non moins important que celui d’Irving car Denver aurait pu finir le boulot sur la ligne en cas d’échec.

LUKA DONCIC ANSWERS BACK WITH A THREE TO TIE THE GAME AGAIN 🔥pic.twitter.com/CAtZyYphln

Jamal Murray aura une chance de tuer le match mais son shoot ne fera que rebondir sur le cercle, tout en laissant 3 précieuses secondes à Dallas pour avoir une chance de gagner le match. La suite est déjà écrite par Kyrie Irving.

Une victoire importante pour les Mavs, qui leur permet de reprendre la 7ème place aux Suns, vaincus un peu plus tôt dans la soirée. Denver de son côté laisse le Thunder seul leader de la Conférence Ouest. Les pépites auront sans doute des regrets après cette rencontre. Il y a le shoot manqué de Jamal Murray bien sûr mais aussi cette incapacité à protéger son rebond défensif. Les Mavs se sont en effet gavés toute la soirée et ils finissent avec un différentiel particulièrement violent. (59 rebonds, dont 21 offensifs (!), contre 37 pour Denver..) Et pourtant, malgré tout, la victoire n’était pas si loin pour les hommes des Rocheuses…