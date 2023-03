Pour Darvin Ham, l’absence de LeBron James a « révélé beaucoup d’armes » chez les Lakers

Retirez la plus grosse poule du poulailler, sa seconde deviendra la plus grosse poule. C’est de la logique pure et simple. Suite à la blessure de LeBron James, nombre de petits Lakers se sont échappés de son ombre. Plusieurs armes qu’on ne soupçonnait pas. Un grand mal pour un immense bien.

LeBron James n’a plus disputé un match NBA depuis le 26 février. Après quasiment un mois sans leur leader, comment les Lakers s’en sortent-ils ? Étonnement bien. Un bilan de six victoires pour cinq défaites, Austin Reaves à 35 points la nuit dernière, Anthony Davis dans un rôle de parfait leader, les joueurs de “second plan” passés au premier. Juste de quoi ouvrir les portes du Top 10 de la Conférence Ouest à la franchise californienne. Bien sûr, tout n’est pas encore parfait. La défaite de vendredi soir contre Dallas, quand Maxi Kleber est venu envoyer une miraculeuse pastille au buzzer, a fait tanguer ce petit équilibre. Il manque encore de la constance aux Lakers pour ne pas se retrouver dans une situation ric-rac face à des Mavericks orphelins de Luka Doncic. Mais le bilan sans LeBron James reste bon. Pour Darvin Ham, interrogé par ESPN, cette absence a mis en lumières certaines pièces de son effectif.

« Je pense que le fait que Bron soit absent a révélé que nous avons beaucoup d’armes différentes qui sont des joueurs de qualité des deux côtés du parquet et qui peuvent nous aider à atteindre l’objectif que nous essayons d’atteindre. Et quand LeBron reviendra, il ne fera que se rajouter à cela. »

Ouh, la dernière phrase, petite manière de se rassurer sur la compatibilité de LeBron James avec une rotation qui a trouvé son rythme. Indépendamment ce que LeBron James apporte aux Lakers – d’indéniables bienfaits – il n’est pas rare que l’omniprésence d’une seule individualité bouleverse un équilibre fraîchement trouvé. L’arrivée de D’Angelo Russell a fait du bien, mais au-delà des changements apportés à la Free Agency, est-il possible que la présence de LeBron James puisse priver certains role players d’une totale liberté ? Cette même liberté qui leur permet de réciter un bon basket depuis onze matchs ? Sur le plan tactique, certains seront forcément restreints dans leurs possibilités offensives. Les derniers tirs iront probablement au Bron. Attention simplement à bien placer le curseur. La manœuvre s’annonce délicate. Pour l’instant – et selon les propos de Darvin Ham – LeBron devrait revenir « à un moment ou à un autre de la saison régulière ». Sachant qu’il ne reste que dix matchs à la franchise californienne avant le début de la postseason, le débat est presque d’actualité. Puissent les Lakers continuer de faire le boulot en l’absence de leur n°1. Après seulement, ils aviseront.