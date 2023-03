Dans nos têtes, il est toujours ce jeune freak prometteur, parti de Grèce pour vivre son « American Dream ». Dix ans après sa draft – oui, déjà – Giannis Antetokounmpo est désormais le joueur le plus capé de l’histoire des Bucks. Le temps passe si vite.

On n’a jamais trop compris pourquoi séparer les matchs de saison régulière de ceux disputés en Playoffs, mais on va faire comme toute le monde. Cette nuit, Giannis Antetokounmpo est devenu le recordman du nombre de matchs disputés avec les Bucks. 712 parties – 788, si l’on ajoute celles de Playoffs – et Junior Bridgeman déposé dans le rétro. Qui est Junior Bridgeman ? Un type qui jouait en sarouel à l’époque où le sarouel était le vêtement le plus adapté à la pratique du basket-ball. L’un de ceux qui n’a jamais su dompter la ligne à 3-points – puisqu’arrivée au beau milieu de sa carrière. Là n’est pas l’important : le Greek Freak tombe un énième record de franchise et assoit son statut de meilleur joueur de l’histoire des Bucks. Ou bien en devenir, Kareem Abdul-Jabbar étant – pour certains – toujours dans la discussion.

Quel prochain accomplissement pour Giannis Antetokounmpo ? Rafler un second titre en deux ans est sans doute celui qui lui tient le plus à cœur. Deux trophées de MVP au garage pour une seule bague de champion, ça fait un peu désordre (non). Les Bucks sont pour l’instant 1ers de NBA avec un bilan de 51 victoires pour 20 défaites. La saison à 60 wins leur tend les bras, à condition d’un bilan de 9-2 sur les onze derniers matchs. Le Big Three Jrue Holiday – Giannis Antetokounmpo – Khris Middleton est en place. Brook Lopez pose une saison calibre DPOY, bien que Jaren Jackson Jr. lui subtilisera sans doute la statuette. Bobby Portis taffe comme s’il ne s’était jamais fait le genou fin janvier. Jae Crowder est touché au mollet mais reviendra sous peu. Le groupe de Mike Budenholzer est bâti pour les Playoffs. Toute sa dynamique est bonne. On se passionne pour la série de huit victoires consécutives des Sixers, mais force est de constater qu’eux – comme n’importe quelle autre équipe – seraient outsiders dans l’enfer du Wisconsin.