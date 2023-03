Pour fêter son nouveau titre de joueur ayant participé au plus grand nombre matchs de l’histoire sous le maillot des Bucks, Giannis Antetokounmpo a servi un menu trois étoiles à tous les spectateurs venus le voir à Milwaukee. Face aux Raptors, le Grec a envoyé un triple double à 22 points, 13 rebonds et 10 passes… sans manquer un seul tir.

Le genre de performance qui fait du bien, à trois semaines de la fin de la saison régulière. Et pour plusieurs raisons : primo, ça fait gonfler la confiance avant les Playoffs. Deuzio, il y a mine de rien un petit trophée de MVP que Giannis peut aller gratter en continuant sur cette lancée, bien que la concurrence avec Joel Embiid et Nikola Jokic soit particulièrement féroce.

Quoi qu’il arrive, cette nuit aura été grandiose du début jusqu’à la fin : victoire contre les Dinos et donc prestation parfaite au tir. Il s’agit ici de sa troisième ligne sans accroc dans sa carrière, après deux premières réalisées en 2013 et 2014. Le bon vieux temps qu’on dira, celui ou Avicii et Kygo dominaient les charts. Deux perfs à 100% au tir qui s’expliquent aussi par un volume de tentatives bien moins important.

Dans le match, Giannis s’est éclaté. Deux mecs sur lui ? Mouais, ça change pas grand chose. Quelle autre meilleure manière pour commencer une partie que d’inscrire une filoche à 3-points ? Pas beaucoup, selon nous. Les prémices d’une belle soirée posés, Giannis a pu ensuite s’amuser à défoncer toute la clique venue de Toronto, en régalant les copains et en gobant les rebonds à la douzaine.

Une partie magnifique, qui vient donc renforcer le capital confiance des Bucks avant les Playoffs, qui commenceront dans quatre semaines.

