Les Blazers ne vivent pas actuellement la meilleure période de leur histoire. Alignant déception sur déception avec comme point d’orgue cette saison la trade deadline où l’équipe s’est… affaiblie, Portland est aujourd’hui plus proche de jouer le bon spot de draft que le play-in.

Pourtant, et ce malgré leur ambition et celles de leur franchise player Damian Lillard, le coach Chauncey Billups ne devrait pas être viré après la saison.

Alors que Damian Lillard répète à qui veut l’entendre qu’il souhaite gagner un titre avec Portland… ça n’en prend pas le chemin. Longtemps compétitif pour le play-in tournament, les Blazers s’en éloignent de plus en plus en ce moment. Treizième de la conférence ouest à 3.5 matchs de la 10e place, difficile de penser que les hommes de Chauncey Billups peuvent renverser la vapeur avec 11 matchs restants. Une info est même sortie ces derniers jours, comme quoi les Blazés pourraient décider de ne plus faire jouer Lillard si le play-in devenait inaccessible. En parlant de Billups, malgré son faible bilan depuis deux saisons aux manettes des Blazers, le front office ne pense pas à le licencier, comme l’indique selon Shams Charania une source proche de Joe Cronin, GM de la franchise.

“Ça ne nous a même pas traversé l’esprit”

Depuis son arrivée à Portland, Billups n’a pas le bilan le plus reluisant de la Ligue avec un 58-95 plutôt moche. Ses propos en conférence de presse sont souvent très obvious et d’un point de vue extérieur on n’a pas l’impression qui insuffle une volonté de tout casser ou de révolte après deux saisons médiocres. L’an passé on pouvait l’excuser, avec un Damian Lillard blessé les trois quarts de la saison, mais en 2022-23 Dame a joué près de 80% des rencontres avec souvent une ligne statistique complètement folle. C’est qu’il a quand même pondu un match à plus de 70 points le coquin… mais c’est bien là le problème, cette saison Lillard doit se démener et claquer ce genre de match pour battre… les Rockets. Oui, Dame D.O.L.L.A. est trop seul et malgré une décennie à prouver et à exprimer sa loyauté, son management ne veut toujours pas l’entourer correctement, comportement assez inexplicable. Chauncey lui ne se sent en tout cas pas menacé, dégageant comme toujours cette sérénité presque irritante :

“Je ne m’en fais pas. On en parle mais ça reste entre nous et je ne suis pas du tout inquiet”

Ces Blazers ont besoin de renfort sur le terrain, mais également sur le banc pour taper du poing sur la table quand il le faut. Pour le moment les joueurs (Lillard, Jeramli Grant, Anfernee Simons) défendent corps et âmes leur entraîneur, mais jusqu’à quand ?..

