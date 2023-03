À quelques semaines des play-offs, les Blazers évoquent la possibilité de reposer Damian Lillard jusqu’à la fin de la saison en cas de futurs résultats mitigés. Un peu loin du play-in, Portland pourrait se concentrer sur la Draft 2023.

La saison régulière touche quasiment à sa fin, et avec elle, une lutte intense pour les dernières places en play-offs. Un des compétiteurs pour cette place, Portland, pourrait bientôt renoncer à se battre pour la post-saison. Hier, Chris Haynes de Yahoo Sports a annoncé dans le #ThisLeague Uncut Podcast que Damian Lillard pourrait ne plus jouer de la saison d’ici 5 ou 6 matchs.

Inutile de rappeler la saison mitigée du côté de l’Oregon. Cette année, les Blazers galèrent : 13ème de l’Ouest, ils ont essuyé cette nuit leur 39ème défaite de la saison, aisément vaincus par Boston 112 – 126. Lillard, 41 points, aura essayé du mieux possible de stopper la domination verte… en vain. Avec cette nouvelle défaite – la cinquième d’affilée –Portland est à 3 matchs du play-in. Avec le peu de rencontres restantes, les espoirs de postseason de Rip City n’ont jamais été aussi faibles.

Alors ? Peut-être que le staff de Portland regarde un autre tableau que celui de la saison régulière : celui de la Draft. À l’heure actuelle, les Blazers auraient le sixième choix de la Draft en termes de bilan, et 9% de chances d’accéder au Graal : le first pick d’une cuvée dans laquelle se trouve Victor Wembanyama. Un joueur capable de changer l’identité de Portland, de satisfaire la frustration de sa superstar actuelle, et d’enfin donner un projet concret à la Cité de la Rose. Dans cette optique, le shut down de Damian Lillard est un choix évident : non seulement pour éviter les blessures, mais surtout parce que le septuple All Star pourrait faire gagner des matchs aux Blazers, les faisant descendre dans les chances de first pick.

