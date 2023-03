Damian Lillard n’apprécie pas “la culture de la bague” en NBA

Damian Lillard a exprimé le fond de sa pensée hier sur le podcast de J.J. Redick. Il y explique abhorrer la tendance actuelle de la grande Ligue à être obsédé par le titre.

Fans des Blazers, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, car ce n’est pas demain que Damian Lillard demandera son transfert en quête du trophée Larry O’Brien. Le guard de l’Oregon était invité hier dans le podcast The Old Man and the Three animé par JJ Redick. Interrogé par ce dernier sur ce qui a changé depuis son arrivée dans la Ligue en 2012, le septuple All-Star a répondu qu’il appréciait de moins en moins la culture de la “bague” en NBA, cette tendance à penser au titre et à rien d’autre.

“Bien que je comprenne qu’on joue pour gagner le titre – on veut tous gagner le titre – on ne peut pas continuer à agir comme si rien (d’autre) n’avait d’importance. Comme si le reste, le chemin pour y accéder, n’avait pas d’importance. Nous ne pouvons pas continuer à agir de la sorte.” “Je ne sais pas si je peux encore jouer longtemps, parce que je n’aime pas ce que la NBA est en train de devenir.”

Dame with some thoughts on the current discourse around the NBA and why he has peace @Dame_Lillard. Full episode drops tomorrow morning. pic.twitter.com/Kr9GNc0mlN — JJ Redick (@jj_redick) March 14, 2023

Difficile de lui donner tort : depuis l’arrivée des réseaux sociaux et la multiplication des talk-shows autour de la NBA, gagner un titre est devenu une composante essentielle afin de se faire respecter par ses pairs. Ceux qui n’ont aucune bague à leurs doigts sont souvent considérés comme des losers, mais un simple titre suffit à changer la donne. L’un des meilleurs exemples est le cas Dirk Nowitzki : ce dernier a longtemps collectionné les échecs en Postseason, notamment les Play-offs catastrophiques en 2007, où sa bande a été vaincue par les huitièmes de l’Ouest alors qu’ils avaient le meilleur bilan. Mais en 2011, l’Allemand avait déjoué les pronos et permis à Dallas de remporter son premier titre. De quoi transformer totalement la story autour d’une carrière.

Tout comme Dirk Nowitzki, Damian Lillard est resté loyal à sa franchise. Voilà 11 ans que le vétéran essaye de soulever le trophée Larry O’Brien à Portland. Mais jusque-là, ses efforts ont été vains : une Finale de Conférence en 2019 s’est avérée comme la plus grosse percée de son équipe en postseason, sweepée méchamment par les Warriors de Stephen Curry et Kevin Durant.

Mais Dame D.O.L.L.A nous a aussi gratifié de souvenirs all-time, notamment ses tirs au buzzer contre Houston en 2014, ou encore son « bad shot » 5 ans plus tard contre OKC au premier tour, ayant porté le coup de grâce au Thunder de Paul George et de Russell Westbrook. Sans oublier ses flambées habituelles en saison régulière comme sa récente dinguerie à 71 points.

Retiendra-t-on le palmarès de Lillard ou ses accomplissements avec Portland au moment de remettre les sneakers dans l’armoire ?

Source texte : The Old Man and the Three