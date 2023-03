Plus apparus sur un parquet NBA depuis la saison passée, Hassan Whiteside et Brandon Knight ont trouvé une porte de sortie pour rebondir. Les deux vétérans rejoignent le championnat de Porto Rico.

Comme chaque année en NBA, la place dans un roster vaut cher et tout le monde ne peut pas récupérer un contrat. On a pu le voir notamment avec un joueur d’expérience comme Carmelo Anthony, toujours libre depuis son passage aux Lakers. Si Melo prend son mal en patience, espérant encore un coup de fil d’une franchise, d’autres ne restent pas inactifs. C’est notamment le cas de Brandon Knight et d’Hassan Whiteside. On a appris cette nuit que les deux vétérans NBA allaient rejoindre les Piratas de Quebradillas, une équipe basée à Porto Rico !

#BSNPR | [FOTO]: Los ex-NBA Hassan Whiteside y Brandon Knight llegan a Puerto Rico para reforzar los Piratas de Quebradillas. pic.twitter.com/yhPkAiYNgM — La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) March 14, 2023

Back-up de Rudy Gobert l’an dernier au Jazz, Hassan Whiteside n’avait pas trouvé de point de chute en NBA malgré un apport correct en sortie de banc avec 8,2 points, 7,6 rebonds et 1,6 contre. Un bon passage dans la Ligue portoricaine l’aidera peut-être à attirer quelques GM en manque de viande dans la peinture pour la saison 2023-24. À 33 ans, l’ancien trublion du Heat a sans doute encore quelques services à rendre.

Avec plus de 450 matchs disputés en NBA, Brandon Knight (31 ans) a lui aussi une petite expérience sur le CV mais il est en perte de vitesse depuis un moment. Depuis son départ des Bucks en 2014 pour être exact. Son passage à Phoenix avait été un échec, entre blessure grave et niveau irrégulier, et il avait ensuite vogué d’une franchise à une autre, en quête de son ancien niveau. Son dernier passage en NBA remonte à 2021, avec un court deal aux Mavs, alors plombés comme toutes les équipes par de multiples cas de COVID.

Source texte : La Guerra del BSN