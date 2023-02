Toujours sans contrat, Carmelo Anthony continue d’attendre un coup de fil d’une franchise NBA. L’ailier All-Star peut compter sur le soutien de Kevin Durant, qui a dit tout le bien qu’il pense de son ancien acolyte de Team USA.

Patrick Montel dirait “Alors peut-être ??”. Carmelo Anthony n’en a peut-être pas fini avec la balle orange. C’est du moins ce qu’on peut comprendre en interrogeant Kevin Durant à ce sujet. Le “Real MVP”, tout juste arrivé chez les Cactus, s’est exprimé au micro de Brandon Robinson de Bally Sports sur la situation actuelle de Melo et la star a un avis bien tranché sur la question.

Phoenix Suns All Star Kevin Durant tells @BallySports that NBA free agent Carmelo Anthony still has game:

“I think he has the talent to play in our league.” pic.twitter.com/QQ0muVYuVX

