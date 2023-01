Alors que les rumeurs continuent d’occuper l’actualité en amont de la NBA Trade Deadline du 9 février prochain, c’est toujours le calme plat autour de Carmelo Anthony. Melo est sans équipe depuis le début de saison et aucun bruit de couloir ne laisse penser à une prochaine signature dans une équipe. À moins que les Knicks…

Imaginez un peu ce scénario : Carmelo Anthony revient au Madison Square Garden de New York, dans la ville où il est né et la franchise où il a joué six saisons et demie, pour boucler la boucle avant de prendre sa retraite définitive. Plutôt pas mal comme fin, surtout si les Knicks participent aux Playoffs.

Si l’on en croit Ian Begley de SNY, ce scénario est du domaine du possible.

“Si Carmelo veut revenir à New York, si ça a du sens pour les deux équipes, il sera de retour à New York. La question, c’est de savoir si une autre équipe va l’appeler pour le recruter après la trade deadline, une équipe calibre Playoffs où il peut avoir un rôle. Pour l’instant je n’ai rien entendu à ce niveau-là. Si rien de tout ça se matérialise, et qu’il souhaite rejoindre un roster cette année avant une potentielle retraite, je peux imaginer les Knicks libérer une place dans l’effectif et lui donner une chance de finir sa carrière à New York. Je peux l’imaginer à cause de la relation entre Carmelo Anthony, le président de l’équipe Leon Rose, et tant d’autres personnes dans la franchise des Knicks.”

Comme l’indique l’insider, Melo a gardé de bonnes relations avec la franchise new-yorkaise et n’a jamais fermé la porte à un retour chez les Knicks en fin de carrière.

On le sait, Carmelo kiffe les spotlights de New York, il kiffe l’ambiance du Madison Square Garden, et quelque chose nous dit que les fans des Knicks ne diraient pas non à un retour de l’ancienne superstar dans la Grosse Pomme. Car même si l’équipe actuelle – qui se retrouve aux portes du Top 6 à l’Est grâce au duo Julius Randle – Jalen Brunson – apporte une bonne dose d’émotions à la fanbase de NYC, les souvenirs de l’ère Melo à Gotham City restent bien présents dans les mémoires. La preuve lors du dernier passage d’Anthony au MSG le jour de Noël, où il a été ovationné par toute la salle.

Carmelo Anthony sitting courtside at the Knicks-Sixers game and gets a loud ovation from the Garden crowd 👏pic.twitter.com/5K1ev54Zmz — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 25, 2022

Quelque part, on se dit que la carrière de Carmelo Anthony doit se finir aux abords du Madison Square Garden, et nulle part ailleurs.

Source texte : Ian Begley (SNY)