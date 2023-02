Très Wembanyama la période. Après le dossier d’ESPN consacré au prospect français et le petit point presse de la veille avec les Bleus, Sports Illustrated dédie sa couverture mensuelle à Victor, « le meilleur prospect NBA de toute une génération ».

Il est le visage de tous les tabloïds. Mardi, Victor Wembanyama a été annoncé en Une du prochain Sports Illustrated. Entre les pages de ce mensuel, une confidence marrante du prospect français à propos de… LeBron James. En octobre dernier, le couronné de Los Angeles adoubait Victor en rebondissant sur le qualificatif de « licorne ». Pour lui, pas question de parler de licorne mais bien d’un « alien ». Bon, on a mis OVNI dans la vidéo traduite juste en-dessous, mais LeBron parle bien d’un alien.

LeBron a donné son avis sur Victor Wembanyama. « C’est pas une licorne, c’est un OVNI » 👽 pic.twitter.com/UEv8aXxOrq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 6, 2022

Et comme de par hasard, Victor Wembanyama préfère être un alien qu’une licorne. Pour Sports Illustrated, le probable MVP de Betclic Élite a confié ne pas aimer l’idée d’une corne sur le front, qui le perturberait pour tirer à 3-points. Il n’a bien sûr jamais dit ça. Et c’est juste lunaire d’écrire ça. Que dira-t-on à nos enfants quand ils nous regarderont avec émerveillement : « Woah papa, t’es journaliste ! ». Ton père est juste un gros tocard qui écrit sur Victor Wembanyama, les licornes et les aliens. Parfois y’a de la qualité, mais sûrement pas dans cet article.