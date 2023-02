Vous rêviez de remonter dans le temps pour mater un match du Chesnay – premier club de Victor Wembanyama – à l’époque où le n°1 de la Draft 2023 jouait encore un tout petit basket ? Merci à la chaîne YouTube Petar Magazin qui nous permet de plonger la tête dans la pensine.

Défaite -16 du Chesnay contre Croissy, Victor Wembanyama au tapis, un lay-up commencé à 3-points et relâché trop loin du cercle pour faire mouche, une base technique aléatoire mais un potentiel de dingue. Seulement 8 ans, déjà des centimètres en plus, un sens du basket évident, des coéquipiers qui ne remporteront pas l’EuroLeague et un cruel revers au milieu d’une saison qui ne verra pas les U11 du Chesnay accéder à la postseason. Grand cœur sur Petar Magazin qui balance cette vidéo comme s’il en avait reçu la mission. Plein d’autres vidéos de bébé Wemby sont disponibles sur sa chaîne. Ce type mérite une carte de presse et une invitation des Mets 92. C’est en réalité le père d’un des joueurs de Croissy. Quand même un peu les boules quand ton daron inonde YouTube de vidéos pour faire les louanges d’un gosse adverse. M’enfin, ça fait nos affaires et celles du basket. Vidéo à joindre immédiatement dans le dossier « histoire du basket français », chapitre « archive du futur n°1 ».