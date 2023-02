En marge du All-Star Game, la NBA a profité de son match des étoiles annuel pour présenter les futures innovations qu’elle souhaite apporter au League Pass, sa plateforme exclusive de diffusion des matchs. En tête de l’exposé du Commish’ ? Une fonction qui permettra, par l’intelligence artificielle, de remplacer un joueur par vous-même sur certaines actions.

Hâte de voir votre pote pas trop sportif envoyer un windmill en contre attaque face aux Lakers ? Non parce qu’ici, on frémit d’impatience. Adam Silver a présenté le futur du NBA League Pass, et donc cette innovation qui permettra – bientôt ? – de vous intégrer au coeur de l’action. Une technologie basée sur le scanning de votre belle personne – ou de votre pote prêt à tenter l’expérience – pour l’envoyer directement sur le terrain à la place du joueur de votre choix. La nouveauté est aussi osée qu’excitante, imaginez vous en train d’envoyer le boulanger du village régler le Thunder à 3-points depuis le milieu de terrain.

NBA Commissioner Adam Silver unveils streaming experience of the future via the NBA App – and you can be in it! pic.twitter.com/FKYJvskf0H — NBA (@NBA) February 17, 2023

Malgré des difficultés notables pour diffuser les matchs en début de saison, la NBA et sa plateforme de diffusion veulent regarder vers l’avenir. Ce futur se dessine au travers de l’immersion toujours plus grand du fan au sein de l’expérience National Basketball Association. Aucune date d’entrée en fonction de ce nouveau dispositif n’est prévue pour le moment mais la ligue et son directeur sont clairs : les moyens ne seront pas comptés pour faire rentrer un peu plus la Grande Ligue dans les foyers, et ce partout dans le monde. Et si c’était vous qui mettiez le contre de la gagne en juin 2016 face aux Warriors ?

Source : NBA