NBA All-Star Game 2023 : ce qu’on n’a pas kiffé

À la question “Peut-on critiquer le All-Star Game sans même l’avoir regardé”, la réponse s’échappe peu à peu du code déontologique des journalistes. Nul besoin de s’infliger une purge quand tous les paramètres l’annonçaient. Un peu comme ce Valenciennes – Guingamp de février 2020. On ne s’attendait à rien mais on a quand même été déçu.

Mais gardez le sourire, car voici aussi ce qu’on aimé lors de ce week-end

L’avantage de prendre des types qui ne sont pas des stars pour le Slam Dunk Contest, c’est qu’ils dunkent souvent comme des stars. Aaron Gordon en 2016, Derrick Jones Jr. en 2017, Hamidou Diallo en 2019, Steven McSpielberg III l’année prochaine. C’était d’ailleurs la raison pour laquelle Jericho Sims s’est joint à l’édition 2023. Le fond de tiroir des Knicks pour relancer l’intérêt d’un All-Star Weekend sur le déclin. Résultat ? Coude dans le cercle en s’aidant du filet. Une feuille de papier mal dépliée. Un 50 déchiré. Quel malaise (et quel symbole).

this was so sad😭, he’s gotta be the worst dunker to compete pic.twitter.com/kalatiX87R — Nate Capalot (@LeNooshi) February 19, 2023

Sidy Cissoko pose 10 points à 43% au tir, 2,7 rebonds, 2,6 assists et 1,1 interception de moyenne contre les professionnels de G League. Gros contraste avec le Rising Star Challenge : seulement cinq minutes de jeu contre la Team Joakim, pour 1 rebond, 1 passe et aucun tir de déclenché. Ça aurait été cool de se frotter un peu plus à Josh Giddey, Jabari Smith Jr. et Evan Mobley, rien que pour prendre la mesure de l’échelon supérieur. L’enfant du Val-de-Marne n’a pas encore 19 ans et est pour le moment annoncé fin du premier tour/début du second à la prochaine draft. Son court temps de jeu sur ce Rising Stars Challenge va probablement le faire chuter dans les mocks (absolument pas).



Le Skills Challenge, énigme de plus en plus compliquée à déchiffrer, aujourd’hui proche de l’irrésoluble. Comment un type a-t-il pu valider ce nouveau format ? Trois rounds, un premier sous forme de relai, un second qui fait la part belle aux passes, et un dernier aux shoots. La Team Jazz victorieuse devant les frères Antetokounmpo et l’équipe des rookies. L’impression de regarder un shooting d’avant-match tellement les types n’en avaient rien à faire. Ça part dans tous les sens. Une logique de spots chelou. Trop d’éléments sur l’écran. Des joueurs professionnels incapables de mettre plus de deux tirs en une minute. Une bagnole derrière la ligne à 3-points. L’infobésité la plus totale. Rien de simple, tout de compliqué. Bienvenue aux États-Unis d’Amérique.

Kevin Huerter qui fait huit au Three-Point Contest, plus petit total du concours depuis… Joe Johnson en 2005. Et pourtant, le rouquemoute disposait du 4e meilleur pourcentage en saison régulière du plateau. Comme quoi, baisser les bras puis les remonter peut déstabiliser un tireur d’élite. Le rack ne lui a pas réussi. Dans la même famille des tireurs un peu relous, Damian Lillard a pris le All-Star Game à son compte en décochant d’à peu près toutes les distances. Un peu dommage qu’il soit tombé dans le piège de la caricature que lui tendait le match des étoiles. Et en même temps, impossible d’en tenir rigueur. Défense inexistante. Tentation de partir en vrille trop grande. Ça fait de belles images, mais attention à l’emploi des superlatifs. Aucune raison de péter un câble. Le tir du milieu du terrain sans défenseur n’est pas un exploit. Ouai, c’était le moment un peu aigri.

DAMIAN LILLARD NO WAY. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/GwyR8UvboB — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 20, 2023

Encore un match du dimanche soir qui ne restera pas dans les annales : pas vraiment de motivation chez les All-Stars, Giannis Antetokounmpo qui fait faux bond à l’évènement, Nikola Jokic au ralenti (encore un peu plus que d’habitude), Mike Malone qui parle du « pire match de basket de tous les temps » et Jaylen Brown qui le suit dans ses propos. Il est urgent de repenser la formule, bien que ce All-Star Weekend ait avant tout la fonction de « pause ». On n’est pas là pour s’éclater, l’objectif est de reposer les guibolles avant d’attaquer la dernière ligne droite. Mais malgré tout, n’y a-t-il pas moyen de respecter cette pause plus… convenablement ? Mieux vaut ne rien dire que de débiter une connerie : c’est un peu toute l’histoire récente de l’event. Mieux vaut ne rien faire que d’offrir une aussi piètre image du basket-ball. Un peu triste d’assumer l’attaque dans le vide. Ça décrédibilise l’époque. Ça prétend offrir un spectacle alors que ça n’offre absolument rien. Ça relaie les highlights comme s’ils nous avaient fait vibrer : « Ooooooh l’énorme tir du milieu du terrain de Damian Lillard ! ». En vrai ? Pas le moindre poil dressé. Globalement très décevant.

Malone called it “the worst basketball game he’s ever seen.” @AltitudeTV pic.twitter.com/LgULYM2prz — Vic Lombardi (@VicLombardi) February 20, 2023



Des grands joueurs, un joli dispositif, des moyens conséquents et de la volonté ne font pas toujours bon mélange. Preuve en est, la NBA s’est une nouvelle fois manquée sur ce All-Star Game 2023. Saison régulière trop longue ? Enjeu trop symbolique et pas assez comptable ? Match à supprimer ? Plein de réponses à creuser pour rompre la ligne noire.