Le All-Star Weekend est terminé, et c’est l’heure de tirer les premières conclusions de l’événement dans son ensemble. Bien sûr, il y a des trucs qui ne nous ont clairement pas fait kiffer, mais ce papier va déjà résumer tout ce qu’on a bien aimé de la teuf annuelle de la NBA. Allez, it’s time to faire un big sourire.

Il a tout fracassé lors d’un Slam Dunk Contest dont on attendait très peu. Depuis le duel magique entre Zach LaVine et Aaron Gordon, ce concours nous laissait souvent un goût amer dans la bouche. Cette année, il a fallu qu’un gars de G League débarque pour amener un vent de fraîcheur sur le concours. La mission est réussie pour Mac McClung. Du haut de son mètre 88, le bonhomme a éclaboussé le concours avec des tentatives pures – entendez par là sans avoir besoin de ramener un tractopelle sur le terrain – et qui ont conquis le jury. L’ensemble du public est tombé amoureux, comme nous derrière nos écrans. De quasi-inconnu à star, Mac McClung a peut-être changé sa vie samedi soir. Et rendu les nôtres bien sympathiques le temps d’un concours.

Every dunk by MAC MCCLUNG in his almost flawless victory at the 2023 NBA Dunk Contest

Tap the glass over 2 people: 50

360 windmill: 49.8

Double Pump Reverse: 50

540!!!: 50

And made every dunk on the first try

SHAQ: “He saved the dunk contest” pic.twitter.com/5RGjujUCMU

