Flashback – le Rookie Game 2004 : LeBron James, Melo et Dwyane Wade face à Yao Ming ou Manu Ginobili, un classique !

Cette année et comme chaque année depuis 18 ans, le All-Star Weekend va s’ouvrir avec le Rising Stars Challenge, anciennement Rookie Game. Depuis sa création en 1994, ce match opposant les jeunes talents de la NBA a plusieurs fois changé de format. Tout d’abord match entre rookies uniquement, puis entre joueurs de première et deuxième année ou encore « Team World » contre « Team USA », avant une toute nouvelle mouture cette saison. A quelques heures de l’édition 2022 c’est l’occasion de se replonger dans nos souvenirs et de revivre le temps d’un moment le Rookie Game de… 2004, l’un des plus iconiques de l’histoire de par son plateau de l’époque.

Sortez un baggy, un Nokia 3310 ainsi que votre plus belle paire de Buffalo et retournons au début des années 2000, le 13 février 2004 pour être plus précis. Ce jour-là se tient la dixième édition du NBA Rookie Game à Los Angeles, match qui les meilleurs rookies de la saison 2003-04 aux meilleurs joueurs de deuxième année. D’un côté on retrouve un certain LeBron James, accompagné de ses illustres potes de promo Dwyane Wade et Carmelo Anthony et de l’autre on peut noter la présence de ces messieurs et non moins illustres Manu Ginobili, Amar’e Stoudemire ou encore un grand pivot Chinois du nom de Yao Ming, qui jouera également le match des grands le dimanche. Six « déjà ou futurs » Hall of Famer starters lors d’un match d’exhibition, rétrospectivement on se dit que ce dut quand même être une belle dinguerie, d’autant plus que sur l’ensemble des rosters… 10 des 24 joueurs sélectionnés deviendront All-Star au cours de leur carrière.

Deux mi-temps de vingt minutes chacune, dès le début du match on comprend que les jeunes souhaitent s’amuser et faire le spectacle au détriment de la défense et ça n’a pas changé 18 ans plus tard. A la pause LeBron a déjà enfilé 20 points, en face Carlos Boozer en a enquillé 12, et au bout des vingt premières minutes 131 points ont été inscrits pour un score de 59 à 72 à l’avantage des sophomores. Au retour des vestiaires plus aucun doute : si vous vouliez voir de la défense vous vous êtes trompé d’endroit. Pas la moindre trace d’intensité, pour le plus grand plaisir d’Amar’e Stoudemire et de LBJ qui vont se tirer la bourre tout au long de la seconde mi-temps. Des cameramen qui devaient se croire à Roland-Garros tant les allers-retours s’enchaînaient et le match sera finalement remporté par les sophomores 142 à 118. Sur les 260 points inscrits lors de ce match ? 184 d’entre eux ont été marqués depuis la raquette, et si Bronbron réalise une jolie performance pour son premier All-Star Weekend avec 33 points, 5 rebonds et 6 assists, c’est bien Amar’e Stoudemire, le ROY en titre et futur Extincteur de l’année, qui décroche le trophée de MVP de la rencontre avec ses 36 points et 11 rebonds. À l’époque, le Stoud’ devient d’ailleurs le meilleur marqueur de l’histoire lors d’un Rookie Game, record détenu jusque-là par Kobe Bryant avec 31 pions lors de l’édition de 1996.

Déjà, à l’époque, on se doutait que tous ces mecs étaient spéciaux. Plateforme de plus pour se faire voir auprès du grand public, occasion de retrouver les copains de manière détendue, le premier évènement du All-Star Weekend reste en tout cas une bouffée d’air frais à défaut d’être un tremplin pour ces jeunes. Avec le nouveau format de l’édition de 2022 il y a fort à parier que cette année encore les gamins se motivent pour sortir de grosse performance face à une défense correcte et, au pire, on assistera tous aux 46 points de Tyrese Maxey à 19/22 au tir.