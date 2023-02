La G-League avait également son match des étoiles : le « NBA G-League Next Up Game ». Un événement de plus pour permettre aux joueurs de l’antichambre de la grande ligue de se faire remarquer, mais surtout un petit spectacle offert par certains noms qu’on connaît désormais bien.

Cette nuit, le All-Star Game était sur les lèvres de tous les fans. Mais pour la première fois de l’histoire, il n’était pas l’unique événement du dimanche soir : La G League a également tenu à assurer le spectacle à Salt Lake City. Le NBA G-League Next Up Game a ainsi eu lieu juste avant le fameux match des étoiles. Au programme, deux capitaines, comme chez les grands : Scoot Henderson, la star des Ignite, qui se présentera à la Draft 2023 ; et Luka Garza, l’américano-bosnien, et pivot des Wolves de l’Iowa. On reconnaît également d’autres noms de cette cuvée, tel que Mac McClung qui avait impressionné au Dunk Contest la veille, ou encore le frenchie Sidy Cissoko.

Un match qui aura le mérite d’avoir été au niveau des grands en termes d’intensité. Ainsi, ne vous attendez pas à beaucoup de défense. Le box-score du match en dit long : Une victoire tranquille pour Team Luka 178-162, faisant du capitaine le MVP du match, avec 23 points à 9/16 au tir.

HAWKEYE ON HAWKEYE! Luka Garza PLUS the foul on his former Iowa teammate Tyler Cook 🔥 @iawolves pic.twitter.com/QHkUbwRVtm — NBA G League (@nbagleague) February 19, 2023

Un évènement que Scoot Henderson a tout autant assuré : malgré la défaite, le meneur a enregistré 19 pions et 6 caviars, aux côtés de highlights divertissants.