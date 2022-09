Il avait probablement eu vent de la perf monumentale de Giannis Antetokounmpo quelques minutes auparavant face à l’Ukraine, peut-être même qu’on lui avait dit que Luka Doncic était en train de faire du sale aux Allemands, alors lui aussi s’est paré de son plus bel habit, son habit de lumière, son habit de double MVP NBA. Face à Israël Nikola Jokic a accéléré deux fois cinq minutes, et au final le ressenti et la ligne de stats sont terriblement au dessus du lot. En deux mots ? Nikola, et Jokic.

29 points à 11/13 au tir dont 1/1 du parking, 6/6 aux lancers, 11 rebonds, 5 passes, 4 interceptions, 2 contres. Pas incroyable me direz-vous, ce sont à peine ses stats sur la saison NBA qui vient de s’écouler. Si vous êtes aussi blasés que ça on vous invite à boire plus de jus d’orange, et si vous êtes aigri de la sorte regardez plutôt les highlights ci-dessus, ça vous mettra de bonne humeur pour la journée. Le festival commence ainsi très tôt, Niko ouvre le score d’un panier du parking et ce sera sa seule tentative de la soirée derrière la ligne, à tous les coups c’était un pari avec un pote. La suite ? Beaucoup trop énervant pour les défenseurs d’en face. 13 pions au premier quart et 20 à la mi-temps, au calme, des enchainement rebonds / touchdown ou des coupes au cercle tah Usain Bolt, des travaux énormes en post-up ou des caviars pour ces messieurs Lucic, Micic ou Kalinic. Ah tiens, vous savez comment on arrête un pick and roll entre Vasilije Micic et Nikola Jokic ? Bah on l’arrête pas, on le regarde ou on le filme, on l’envie ou on l’applaudit. Au final Niko reviendra en fin de match pour terminer son carnage et assurer une win facile pour la Serbie, faisant de Niko et ses potos l’un des deux seuls squads invaincus de ce premier tour avec la Grèce, cherchez donc le point commun entre ces deux équipes.

Allez, pour ceux qui avaient des doutes quant à l’envie et au niveau de Nikola Jokic sur une compétition internationale, vous avez déjà un début de réponse. La suite ? Demain soir contre la Pologne, mouais, et surtout dimanche soir pour le huitième de finale de la Serbie, mieux. En attendant ? Verre de vin rouge à 6h03 (c’est faux), et envoyez les highlights.