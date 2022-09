EuroBasket

On rentre dans le dur ! Dans quelques heures on connaitra le dénouement du Groupe A et du Groupe B, et par conséquent les quatre premières affiches des huitièmes de finale. Moult scénarii sont évidemment possibles, mais avant cela on aura droit à une journée pleine de basket et de suspense. Écarquillez bien vos mirettes et envoyez vous v’la la lichette de café, voici le programme !

Le programme du jour :

13h30 : Turquie – Espagne

Turquie – Espagne 14h30 : Lituanie – Bosnie

Lituanie – Bosnie 16h15 : Bulgarie – Belgique

Bulgarie – Belgique 17h15 : France – Slovénie

France – Slovénie 19h : Géorgie – Montenegro

Géorgie – Montenegro 20h30 : Hongrie – Allemagne

Les classements avant les matchs

Le match à ne pas louper

On parlera de la France un peu plus en détail dans la preview du match, du match entre l’Espagne et la Turquie un peu plus bas, mais pour ce qui est du match qui pourrait envoyer le plus de bois aujourd’hui on partira plutôt sur un bon vieux Lituanie – Bosnie des familles. Pourquoi ? Car on est sur un vrai play-in version FIBA. C’est à dire ? C’est à dire que le vainqueur de ce match sera probablement quatrième du Groupe B, voire troisième si la Bosnie s’impose et si la France bat la Slovénie, et ça veut surtout dire que le perdant aura quelques heures pour faire ses valises et rentrer voir la fin de cet Euro à la téloche. Les Lituaniens semblent favoris mais au vu de ce qui fut démontré depuis début de septembre la logique n’a plus vraiment sa place, et le choc entre le duo Sabonis / Valanciunas et Jusuf Nurkic risque par exemple de fendre quelques lattes de la raquette. Un match sous haute tension que le fabuleux public lituanien pourrait embraser, mais attention à ces Bosniens très emmerdants, à l’image du trio Roberson / Musa / Halilovic qui a gêné plus d’une défense depuis le début de cet Euro. Le rendez-vous est pris à 14h30, à Cologne, et ça risque de faire beaucoup, beaucoup de bruit dans les tribunes.

Les enjeux principaux :

Ni plus ni moins que se qualifier pour les huitièmes, sans blague. Dans le Groupe A absolument rien n’est joué, la Turquie et l’Espagne se disputeront la première place (et un match potentiel face à la Lituanie en huitième, hum), alors que la Belgique, le Montenegro, la Géorgie et la Bulgarie peuvent tous arracher leur ticket pour le Final 16, traitez-nous pas de menteur quand on vous dit que c’est serré comme mon jean après le repas de Noël. Dans le Groupe B ? L’Allemagne a besoin d’une victoire face à la Hongrie (fastoche ?) et d’une défaite des Slovènes face à la France (t’inquiètes) pour terminer première, les Slovènes doivent juste nous battre (on verra, bro) pour rester en tête du groupe, quand à la France une victoire face aux Slovènes leur offrirait la deuxième place du groupe si l’Allemagne ne patine pas trop contre les Hongrois. En cas de défaite des Bleus ? Une troisième place, quoiqu’il arrive, c’est déjà ça, et donc de belles chances de croiser le perdant du match entre l’Espagne et la Turquie en huitièmes. Vous m’suivez ?

On y est ! Les choses sérieuses ont débuté et ce soir les premiers avions quitteront Tbilisi et Cologne direction la casbah, direction Berlin aussi, direction la phase finale de cet Euro. Six matchs, six matchs pleins d’enjeu, alors à table car il ne faudra pas en louper une miette.