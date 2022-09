Où jouera Bronny James une fois qu’il aura l’âge d’évoluer à l’université ? C’est une question qui prend de plus en plus d’ampleur, déjà parce qu’on parle du fiston de LeBron et ensuite parce que ça permettra à tout le monde d’avoir un meilleur aperçu du véritable potentiel du garçon. Ces derniers jours, Bronny a passé sa première visite à Ohio State, et il a même posé avec les couleurs de l’université.

Bronny James assure qu’il n’a pas encore pris de décision concernant son avenir, mais ça y ressemble quand même bien fort. Et Ohio State pourrait bien être l’université choisie par le fils de LeBron pour la prochaine grande étape de sa carrière. Vous avez sans doute vu Bronny et son célèbre daron sur la touche lors du gros match de Foot US opposant Ohio State à Notre Dame ce week-end, et bah sachez que ce n’était pas uniquement pour encourager les Buckeyes. La famille James est surtout allée faire un tour sur le campus situé à Columbus pour prendre la température concernant une potentielle arrivée à Ohio State pour la saison 2023-24, après la dernière année de lycée de Bronny à Sierra Canyon. Connaissant évidemment les racines que possède LeBron avec l’Ohio, ce n’est pas vraiment une surprise mais le buzz est total. Buzz qui a pris une dimension supplémentaire ce mardi soir quand on a vu le fiston James poser avec les couleurs des Buckeyes, à la fois tout seul mais aussi en compagnie de son papa et de sa maman Savannah. Le hashtag #notcommited est important car il indique que rien n’est encore officiel à l’heure de ces lignes, mais en matière de teasing sur un futur engagement avec OSU, on est pas mal.

Bronny James posted a picture on Instagram in OSU gear with a caption saying " #notcommited". Could we see Bronny as a Buckeye 👀 📸 bronny/IG pic.twitter.com/XoiDWpbWDb — The Athletic (@TheAthletic) September 6, 2022

LeBron and Bronny pulled up to watch Ohio State take on Notre Dame 🔥 @KingJames (via IG/ thelanternosu ) pic.twitter.com/jTCfNOj5KS — B/R Hoops (@brhoops) September 3, 2022

À moins que Bronny ne pose avec les couleurs de toutes les universités qu’il va rencontrer à l’avenir. Ohio State était la première visite, mais probablement pas la dernière sachant que plusieurs facs sont sur les rangs de la jeune pépite. Parmi elles ? UCLA, Michigan, Oregon ou encore USC si l’on en croit le spécialiste du recrutement pour ESPN Paul Biancardi. Le mystère reste donc entier pour le moment mais il semble clair désormais que Bronny va choisir la voie de la NCAA avant de tenter le grand saut en NBA en 2024. Aujourd’hui, de plus en plus de possibilités s’offrent aux prospects quand ils sortent du lycée, du basket universitaire à la G League en passant par des opportunités à l’étranger. Bronny semble partir vers le chemin qu’on peut considérer comme traditionnel, et que son papa n’a jamais emprunté puisque LeBron a évidemment sauté la case NCAA pour débarquer tout de suite chez les grands à l’âge de 18 piges. Voir Bronny porter les couleurs d’Ohio State, ça doit clairement faire un truc à papa James, qui aurait très bien pu représenter les Buckeyes il y a deux décennies si la règle du one-and-done existait à l’époque.

Direction Ohio State pour Bronny James ? Rien d’officiel pour l’instant, mais les rumeurs vont évidemment bon train après la sortie de ces photos. Quelque part, le choix très attendu du fils à LeBron sera comme The Decision mais en version miniature, et on a hâte de voir où Bronny va amener ses talents après le lycée.

Source texte : instagram Bronny