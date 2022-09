Journée complétement folle sur les terrains de Tbilisi, Cologne, Milan et Prague, avec ce soir les trois quarts des huitième de finalistes connus et deux derniers rounds qui décideront des quatre derniers. Ce qu’il faut retenir de ce Day 6 ? L’Équipe de France monte en régime, doucement, la Lituanie jouera sa vie demain face à la Bosnie, et le trio de NBAers Giannis – Luka – Nikola est vraiment au dessus de la mêlée. On vous résume tout ça en quelques lignes et quelques classements ?

Les résultats du jour

Belgique – Turquie : 63-78

: 63-78 Pays-Bas – Pologne : 69-74

: 69-74 Estonie – Grande-Bretagne : 94-62

– Grande-Bretagne : 94-62 Bosnie – France : 68-81

: 68-81 Monténégro – Espagne : 65-82

: 65-82 Grèce – Ukraine : 99-79

– Ukraine : 99-79 Hongrie – Lituanie : 64-87

: 64-87 Finlande – République tchèque : 98-88

– République tchèque : 98-88 Géorgie – Bulgarie : 80-92

: 80-92 Allemagne – Slovénie : 80-88

: 80-88 Italie – Croatie : 81-76

– Croatie : 81-76 Israël – Serbie : 78-89

Groupe A : tout reste à faire dans ce groupe ! Les Espagnols ont écarté sans trop sourciller le Montenegro et la Turquie en a fait de même face à ma Belgique grâce à un Alperen Sengun qui joue comme un daron All-Star, alors que dans le dernier match les étonnants Bulgares se sont offerts un succès de prestige face à la Géorgie, qui a pour sa part laissé passer une belle chance de se mettre bien avant la journée de demain. Le duo Dee Bost / Aleksandar Vezenkov a scoré 66 pions, permettant du coup aux Bulgares de croire à l’improbable exploit d’une qualification un jour de plus. La journée de demain qui décidera d’absolument TOUT dans cette poule puisque si l’Espagne et la Turquie se disputeront la première place en ouverture, les quatre autres nations peuvent encore se qualifier, avec un léger avantage pour… bah on n’en sait rien du coup.

Alperen Sengun and Furkan Korkmaz were IMPRESSIVE as Turkey 🇹🇷 edged Belgium 🇧🇪#EuroBasket x @TBF pic.twitter.com/7xBmyi2QC5 — FIBA (@FIBA) September 6, 2022

⚪ 1 BLK#EuroBasket x @TBF pic.twitter.com/RI5EIiwK1C — FIBA (@FIBA) September 6, 2022

🇧🇬 Dee Bost had an INCREDIBLE game from behind the arc: 9 TRIPLES 🎯 ☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️#EuroBasket pic.twitter.com/uOBiLUtzEk — FIBA (@FIBA) September 6, 2022



Groupe B : déso comme disent les 2005, mais là encore il faudra attendre demain pour répondre à toutes les questions que l’on se posait déjà ce matin. Les grands gagnants du jour ? Les Lituaniens, qui étaient déjà tout heureux de voir la France taper la Bosnie et qui le furent encore plus après leur victoire face à la Hongrie, ce qui veut dire que demain la rencontre entre la Lituanie et la Bosnie décidera tout simplement de qui sera quatrième de cette poule et qui rentrera tête baissée au pays. Des Bosniens trop justes face à la furia française du dernier quart, des Litu qui ont géré l’obstacle hongrois et encore heureux, grâce au réveil de Domantas Sabonis (19/8/4 à 7/7 au tir) et à un Valanciunas toujours aussi dominateur, et dans le choc de la journée c’est Luka Doncic qui a mis tout le monde d’accord en tamponnant 36 pions sur des Allemands qui ne sont du coup plus invaincus et qui termineront très probablement à la première ou deuxième place du groupe, à condition de battre à leur tour les Hongrois demain.

Lithuania fans #BringTheNoise 🔊 in Cologne as France’s victory means they are still alive in #EuroBasket! 🇱🇹 pic.twitter.com/GVK3SeL9bh — FIBA (@FIBA) September 6, 2022

🇱🇹 BEST BIG DUO OF #EuroBasket? 🤔 Domantas Sabonis and Jonas Valanciunas had a HUGE game against Hungary 🇭🇺 pic.twitter.com/lxq9WDKFPA — FIBA (@FIBA) September 6, 2022

🇸🇮 Luka Magic spread glitter all around the court ✨ 🪄#EuroBasket pic.twitter.com/JDINSHDIYD — FIBA (@FIBA) September 6, 2022



Groupe C : dans le gros match du jour les Italiens sont finalement venus à bout car 1) à domicile c’est mieux, 2) Nicolo Melli et Simone Fontecchio sont à la tête d’une équipe parfois capable de grandes choses et 3) Mario Hezonja est un humain dépourvu e cerveau lorsqu’il est en short. Résultat des courses un match que les Croates auraient pu/du gagner, un de plus dans leur incroyable collection, et dans les autres matchs Giannis Antetokounmpo a démantelé l’équipe d’Ukraine qui se voyait déjà en haut de l’affiche (41 points à 150% au tir), alors que l’Estonie a cartonné la Grande-Bretagne et s’offre ainsi une mini-chance de continuer sa route occasion de prendre une belle caisse ce soir pour fêter ça. Car, roulement de tambour, on connait donc les quatre équipes qualifiées pour les huitièmes dans ce Groupe C, les quatre qu’on attendait. Alors merci aux Anglais et aux Estoniens pour leur grand professionnalisme, on vous rappellera c’est promis.

Giannis Antetokounmpo was 𝗨𝗡𝗦𝗧𝗢𝗣𝗣𝗔𝗕𝗟𝗘 on a career-best night for Greece 🇬🇷 🪣41 PTS

🏀 9 REB

🎯 13/18 FG%

📈 43 EFF#EuroBasket pic.twitter.com/QoAUwAxNKl — FIBA (@FIBA) September 6, 2022

Groupe D : pas de surprises pour finir, si ce n’est l’éternel étonnement qui nous anime en voyant Nikola Jokic accélérer un quart-temps et demi pour finir son match en 29/11/5/4/2 en 30 minutes. Les Serbes sont à 4-0 et finiront premiers de ce groupe, les Hollandais sont bien sympa au camping mais ont encore craqué dans les derniers instants face à la Pologne et termineront pour leur part derniers ou pas loin, et tout l’enjeu de la dernière journée de jeudi se concentrera presque autour du match entre Israël et la République Tchèque. Le vainqueur en huitièmes avec les Serbes, les Polonais et les Finlandais, déjà qualifiés, et le perdant qui rentre chez sa mère c’est aussi simple que ça.

It is, indeed, superstars’ night 🌃 🃏 Nikola Jokic kept up with the trend!#EuroBasket pic.twitter.com/FL6CkA31QV — FIBA (@FIBA) September 6, 2022

Les classements

