Même s’il ne fait pas (encore) partie des grands noms du basket européen, le jeune Turc Alperen Sengun était clairement sur notre liste des joueurs à suivre dans cet EuroBasket 2022. Gros potentiel, du talent plein les mains, et les épaules déjà suffisamment larges pour peser à seulement 20 piges, l’intérieur de Houston possède une bonne gueule de « breakout player ». La preuve à travers ses dernières perfs.

Il n’a pratiquement pas dormi dans la nuit de dimanche à lundi. Entre le bilan décevant de la Turquie après trois premiers matchs (une victoire, deux défaites), les critiques dans son pays, ses trois lancers-francs ratés dans le money time contre la Géorgie et surtout l’épisode de la baston qui a suivi, Alperen Sengun était encore réveillé à 7h du matin et n’a même pas participé à l’entraînement de son équipe hier. Mais visiblement, depuis, la pépite des Rockets a repris tous ses esprits car Sengun vient encore de sortir une grosse perf’ contre la Belgique ce mardi. En début d’après-midi, dans un match que la Turquie devait gagner, il a tout simplement régalé : 24 points (10/19 au tir, 1/2 à 3-points, 3/3 aux lancers-francs) en 31 minutes, 8 rebonds, 6 caviars, 1 contre, 28 d’évaluation et un +/- de 27 points. Ça c’est pour les chiffres. Des chiffres qui sont dans la lignée de ses productions récentes, Sengun restant sur deux prestations bien séduisantes contre la Bulgarie (20 points, 9 rebonds, 4 passes à 9/10) et la Géorgie (21 points, 9 rebonds à 10/14). Lors du dernier match de qualif’ pour le Mondial 2023 face à la Serbie de Nikola Jokic, il avait également lâché 17 points et 13 rebonds au calme. Pas tout mal pour un gamin de 20 ans. Après la magnifique prestation de Franz Wagner face à la Lituanie ce week-end, c’est donc un autre jeunot qui profite de la grande scène de l’Euro pour montrer à tout le monde de quoi le futur sera fait.

Alperen Şengün in his last 3 games: 24 PTS | 8 REB | 6 AST | 1 BLK

21 PTS | 9 REB | 1 AST | 1 STL

20 PTS | 9 REB | 4 AST | 1 STL#Rockets basketball can’t come soon enough.

pic.twitter.com/PX3fbI3x2X — Bradeaux (@BradeauxNBA) September 6, 2022

Et le futur, il s’annonce assez radieux pour les Houston Rockets, qui gardent évidemment un œil attentif sur tout ce qui se passe actuellement sur le Vieux Continent. Comment ne pas être emballé quand on voit Sengun lâcher des one-legged fadeaway à la Dirk Nowitzki, ou des spin moves appris dans le labo d’Hakeem Olajuwon ? Comment ne pas avoir des étoiles dans les yeux devant le footwork et le talent naturel du garçon ? On connaissait déjà le potentiel de Sengun, qui est arrivé en NBA l’an passé avec le statut de MVP de la ligue turque et des axes de comparaison très sérieux comme Jokic et Domantas Sabonis. Sa première campagne dans la Grande Ligue du côté de Houston (9,6 points, 5,5 rebonds de moyenne en 21 minutes, 72 matchs joués) a également confirmé le bien qu’on pouvait déjà penser de lui. Mais ses performances dans cet Euro pourraient tout simplement lui permettre de changer rapidement de dimension. Ce qu’il est en train de montrer là avec la sélection turque, c’est ce qu’il pourrait bientôt montrer sur les parquets NBA avec les Rockets, chez qui il devrait rapidement devenir un pilier de la reconstruction texane après le départ de Christian Wood.

Alperen Sengun régale et nous offre un sacré aperçu des choses à venir lors de la prochaine saison NBA. Aidant les Turcs à rebondir face à la Belgique cette après-midi, l’intérieur des Fusées veut désormais continuer à surfer sur la vague. Et on a bien envie de surfer avec lui.