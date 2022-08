« Jeunesse rêve, vieillesse décompte ». Jeudi prochain débute l’EuroBasket 2022, partagé entre l’Allemagne, l’Italie, la Géorgie et la Tchéquie. Sur le gong – et après une première sélection érigée par la FIBA – l’on a décidé de garder dix des 288 joueurs qui prendront part à la compète, et de les présenter au monde comme les héritiers de leur sélection respective.

Alperen Sengun – 20 ans – Turquie

Dans la lignée des postes 5 turcs – Hüseyin Besok, Tamer Oyguç ou encore Mehmet Okur – Alperen Sengun récupère un flambeau qu’il peut magnifier. Depuis son arrivée à Houston, le 16e choix de la Draft 2021 est l’une des raisons pour lesquelles les fans texans croient en futur sous de meilleurs auspices. Un bon 2m06 de mobilité, et cet alliage entre toucher de balle et vision du jeu, pas donné à tous les intérieurs. Certains le placent parfois, en dépit de toute objectivité, sur un piédestal qui n’est pas encore le sien. Patience, sa saison rookie – à hauteur de 9.6 points à 47% au tir dont 25% à 3-points, 5.5 rebonds et 2.6 assists – a été assez bonne pour lui garantir le temps d’exploiter pleinement son potentiel chez les Rockets. Tout reste à faire donc, en commençant par cette première campagne européenne. Une campagne… que lui doivent ses compatriotes ! Eh oui, le 20 février dernier se jouait l’avant-dernière rencontre des qualifications à l’Euro 2022, entre la Suède et la Turquie. C’est bien simple : si la Turquie perd, la Suède file à l’Euro. Quarante minutes de jeu après l’entre-deux, la feuille de match affiche 24 points et 12 rebonds pour Sengun. Triomphant des intérieurs adverses, à seulement 19 ans, le joyau du Bosphore qualifie son pays pour une compète internationale. Son match, juste en-dessous.

Franz Wagner – 21 ans – Allemagne

« Le basket-ball est un sport qui se joue à cinq contre cinq, et à la fin, c’est rarement l’Allemagne qui gagne ». La dernière médaille d’or de nos voisins en compète internationale ? L’Euro 93, quand le basket-ball européen ne se jouait qu’entre moustachus. Mais ça, c’était avant que Franz Wagner – Golden Boy du Magic et l’un des meilleurs rookies de la saison NBA écoulée – ne reprenne les rênes de la sélection. Le 20 août dernier, à Hambourg, dans le cadre d’un tournoi organisé entre l’Allemagne, l’Italie, la République Tchèque et la Belgique, les Allemands ont roulé sur les Tchèques. Ce que l’on en retient ? Une performance à 26 points signée du 8e choix de la Draft 2021, et un spot d’ores et déjà verrouillé dans le cinq de Gordie Herbert, son sélectionneur. Ajoutez à cela les deux victoires allemandes de la semaine dernière, devant la Suède et la Slovénie, lors desquelles Franz a cumulé 32 points à 14/31 au tir (7/19 à 3-points), 12 rebonds et 7 assists. On obtient ainsi une équipe en grande forme, doublée d’un peu de fraîcheur. Manquait une nouvelle gueule pour re lancer la machine allemande, c’est – peut-être – chose faite.

Franz Wagner gets to his stepback Dirk fade in a friendly match vs Czech Republic pic.twitter.com/1OjCMSzb1Z — hoops bot (@hoops_bot) August 19, 2022

Karlo Matkovic – 21 ans – Croatie

La bouteille d’eau dans le désert. À New Orleans, la traque d’un vrai poste 5 s’est peut-être achevée le 23 juin dernier, au moment de drafter Karlo Matkovic en 52e position. Bon, selon les infos du média croate Mozzart Sport, l’intérieur de 21 ans va passer une saison supplémentaire en Europe, au Cedevita Olimpija Ljubljana, histoire de prendre quelques coups dans le caisson. Que vaut-il ? Le 13 août dernier, face à la Bulgarie, Matkovic a posé une feuille de matchs à 16 points à 100% au tir, 6 rebonds, 1 passe, 2 blocks et 2 interceptions. En dépit d’une sélection bulgare qui compte Dee Bost comme seule – et unique – meilleur joueur, cette feuille de match suffit à justifier sa présence dans ce Top 10. Il aura un rôle, derrière Ivica Zubac, et la tâche pressante de se montrer avant que le rideau ne se referme, la Croatie n’étant pas qualifiée pour le Mondial 2023.

Karlo Matkovic, a projected second round pick, will withdraw his name from the 2022 NBA Draft, his agent Misko Raznatovic told ESPN. The explosive 6’11 big man improved his standing in the past month and will try and make a run at being a first round pick in Cedevita next season. pic.twitter.com/YxoomklUZ6 — Jonathan Givony (@DraftExpress) June 13, 2022

Usman Garuba – 20 ans – Espagne

Lui non plus n’est pas un jeune qui sirote sa Gatorade en fond de banc. Samedi, lors d’un déplacement à Almere aux Pays-Bas, Usman Garuba a disputé 21 minutes de jeu et décroché le meilleur « +/- » de son équipe avec +23. Les 10 points et 6 rebonds sont coolos, mais l’ailier-fort des Rockets reste un joueur dont la performance ne se lit pas seulement sur la feuille de match. Les puristes dopés aux actions de la Roja 1.0 ne seront pas étonnés de son rôle de poseur d’écrans, bien rustre et en adéquation avec les principes de Sergio Scariolo, qui envoie son appât à l’intérieur pour générer de l’espace autour de lui. Un chouette point d’appui qui, dans un monde où le nouveau Process de l’Espagne fonctionne en avance, pourrait bien être l’un des meilleurs jeunes de cet Euro 2022.

Usman Garuba has been doing well as a roller in this 3rd quarter. First the dunk when he was presented an open lane, and then the defense started collapsing- and Garuba quickly hit open shooters. pic.twitter.com/yTDEhtk4nN — Itamar (@Itamar_17_10) August 27, 2022

Jaime Pradilla – 21 ans – Espagne

En France, il est regrettable que l’on peine à propulser des gamins biberonnés à notre championnat national. Du moins, pas aussi haut que l’Espagne. On a juste à lire son blaze qu’on sait déjà que Jaime Pradilla a passé toute sa formation sur le sol ibère, entouré par des vieux qui ont la voix cassée et qui n’ont cessé de lui rabâcher qu’il pouvait déplacer des montagnes par le seul potentiel de sa technique et de sa vision du jeu. C’est un brin caricatural, mais mercredi dernier, le prospect de Valence a balancé 14 points à 6/7 au tir contre l’Islande. Une belle activité et un bagage impressionnant pour son jeune âge, que Rudy Fernandez va se charger d’étoffer pendant cette campagne européenne. Le mentor parfait pour Pradilla et la confirmation que, bien qu’elle soit sur le déclin, il ne faudra pas sous-estimer cette sélection espagnole.

Rokas Jokubaitis – 21 ans – Lituanie

Dans la grande famille des « Je n’ai rien à envier à la NBA », Rokas Jokubaitis est le daron. Auteur de 31 matchs avec le Barça cette saison, le meneur lituanien a lâché une pure ligne statistique, impressionnante de maturité : 7.6 points à 50% au tir dont 43% du parking, 1.8 rebonds et 2.9 assists pour seulement 1.2 ballon perdu. Le témoin de mariage parfait auquel confier la bague en totale confiance. Sur cet Euro, le 34e choix de la Draft 2021 laissé en couveuse européenne par les Knicks joue gros. La franchise new-yorkaise envisage de le laisser une saison supplémentaire en Espagne. Loin d’être un enfer, cette situation d’entre-deux est – dans le cas où l’on considère que jouer pour les Knicks est mieux que de jouer pour Barcelone – arrangeable. Comment ? Les yeux de Scott Perry et toute sa clique seront rivés sur ses performances avec la Lituanie à l’Euro. Même si cela semble déjà acté pour la saison prochaine, il a l’occasion de frapper un grand coup en s’assurant un futur rôle sérieux en NBA, et – sans doute ce qui est le plus important – une vraie considération de la part de sa direction. Sert à rien de bouger si t’es pas reconnu à ta juste valeur.

Rokas Jokubaitis en la jornada de ayer repartió 10 asistencias en 26 minutos en la victoria de Lituana vs Montenegro por las eliminatorias para el Mundial. La semana que viene debuta en el EuroBasket contra el campeón defensor, Eslovenia. pic.twitter.com/iYp4QEYM4X — Knicks Latam (@NYKnicksLATAM) August 28, 2022



Marko Simonovic – 22 ans – Monténégro

Tapez « Marko Simonovic » sur Twitter et allez dans les tweets récents, aucun résultat ne sort. Tout simplement parce que depuis sa sélection en 44e choix de la Draft 2020, cet intérieur de 2m14 n’a réalisé que neuf apparitions sous le maillot des Bulls. Cantonné à la G League, Simonovic est allé y chercher des moyennes de saison de 17.1 points à 53% au tir, 10 rebonds et 2.7 assists. Pas mal du tout, même s’il attend encore que sa direction lui lance une corde et le tire du fossé. Avec le Monténégro ? Une feuille à 13 points et 5 rebonds samedi dernier, dans une vilaine défaite contre la Lituanie. Le rôle, il l’a. Reste à savoir s’il réussira enfin à se montrer, deux années après une draft qui pour l’instant, ne lui a pas franchement apporté de lumière. Ne serait-ce que pour un envoyer un second message après cette Summer League 2022 à 15.6 points et 8.8 rebonds de moyenne. C’est bieng, mais il faut aller chercher encore mieux.

Marko Simonović flexed his muscles right in front of the Bulls’ brass after a late bucket. Message? He says no. Dalen Terry says yes. pic.twitter.com/inLhkpnIeV — Darnell Mayberry (@DarnellMayberry) July 8, 2022

Deni Avdija – 21 ans – Israël

On le connaît de ses deux saisons à Washington, Deni Avdija est l’un des jeunes les plus confirmés à participer à cet Euro. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c’est de savoir ce qu’il vaut sous le maillot de la sélection israélienne. Les clés du camtar ne lui sont pas filées par Guy Goodes. Il est un joueur d’effectif dont le rôle est d’organiser, un peu, de scorer, parfois, et de défendre, beaucoup. Pour ceux qui ont l’habitude de le zieuter avec les Wizards, le considérer comme un élément lambda du collectif est probablement la meilleure chose à faire pour le mettre en valeur. Il brille en faisant briller les autres, ou justement, en empêchant ses adversaires de briller. Bien que l’on voit mal Israël sortir un immense tournoi, Deni rendra au moins la tâche difficile pour l’un des cinq gars en face. Bon, il a quand même claqué 25 points sur Auburn début août. On a peut-être forcé le côté « joueur parmi le collectif ».

« Nous serons toujours les outsiders, mais je crois en nos capacités. » – Deni Avdija, pour Sportsrabbi

Deni Avdija fouls out of Israel-Auburn with 25 points. He shook off a slow start to play very well overall. He was aggressive off the dribble (going right) and got to the line at will. This dunk was a standout highlight. pic.twitter.com/3act4gF8pw — Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) August 8, 2022

Nico Mannion – 21 ans – Italie

Il est l’une des deux raisons pour lesquelles on regardera les matchs de l’Italie, juste après l’hymne chantée avec le cœur et les tripes : Nico Mannion est enfin délivré de ses chaînes californiennes. Ce n’est pas l’élément le plus régulier/constant de sa sélection, auteur d’un cumul de 17 points à 4/17 au tir face à la Géorgie et l’Ukraine, mais il tient la mène du cinq majeur, dans un parfait rôle de créateur. Cet Euro est donc une bonne occasion de le voir dans ses œuvres, celles pour lesquelles – fut un temps – les Warriors s’intéressaient au bonhomme. Réussira-t-il à faire oublier la blessure au ménisque de Danilo Gallinari, forfait de dernière minute pour l’Euro ? Pas sûr qu’il puisse déjà enfiler tel costume.

Nice to see Nico Mannion back on the court again. I still think he’s coming back to the NBA in the near future pic.twitter.com/dhFWBfjbh0 — Mavs / Magic Draft (@MavsDraft) August 20, 2022





Keye van der Vuurst de Vries – 20 ans – Pays-Bas

À la question « Peut-on faire l’objet d’un article tout en évoluant en BNXT League, le championnat de Belgique et des Pays-Bas », Keye van der Vuurst de Vries apporte une réponse positive. Ce meneur d’1m91 évolue déjà à un niveau daronnesque, ce qui – par expérience de spectateur – facilite fortement les bonnes performances lors des fenêtres internationales. Sera-t-il pour autant très en vue ? Boarf, un peu plus qu’un Kerr Kriisa, joueur des Wildacts d’Arizona, que la FIBA a d’ailleurs inclus dans son top 10 des « rising stars ». Lui, à notre humble avis, va fortement peiner à se mettre au niveau des exigences d’un Euro. D’autant plus qu’il sera entouré de onze estoniens : rarement bon signe dans le basket ça.

Keye van der Vuurst de Vries (PG | 191 cm | ’01) continues with great performances. He was named the BNXT Belgian Finals MVP a week ago and today dropped 32 pts (5/7 for 2, 6/6 for 3), 5 reb, 5 ast vs ZZ Leiden in the first BNXT semifinal match. pic.twitter.com/qA37rFtJty — Marko Turk (@turkmarkoo) June 5, 2022

Quatre jours. Il ne reste que quatre jours avant de passer des previews aux résumés, et de l’hypothèse à l’analyse. Nos dix pépites feront-elles bon chemin ? Rendez-vous dans un peu plus de trois semaines pour vanner, ou au contraire, s’incliner devant le nez fin du rédacteur.