Stars, highlights et stats nous font rêver au quotidien en NBA. Mais si tous ces athlètes performent chaque soir sur les parquets, c’est aussi parce que leurs corps si exceptionnels sont surveillés, massés et examinés en permanence. Ainsi, le Dr. Q, étudiant en médecine le jour et supporter NBA la nuit, a installé son cabinet chez TrashTalk pour décrypter et analyser tous les bobos de nos stars de la balle orange. Entorse, déchirure, fracture, luxation… la visite médicale nous permettra de comprendre toutes les blessures de la Grande Ligue. Aujourd’hui, c’est Chet Holmgren qui passe sur la table du doc, pour une entorse de Lisfranc avec rupture du ligament au pied droit.

Professeur-étudiant en cinquième année de médecine, le Dr. Q est un grand passionné du corps humain, qui a lui-même pu tester de nombreuses blessures en étant victime de ce qu’on appelle la malchance sportive. Fasciné par l’anatomie et déterminé à exceller en tant que futur médecin du sport, il a déjà participé à des démonstrations en milieu hospitalier à l’âge de 10 ans et a observé en bloc opératoire à partir de ses 13 ans. Le Dr. Q partage ainsi son savoir et ses recherches sur TrashTalk, pour en connaître toujours plus sur les blessures du monde du basket.

Alors que les plus chanceux d’entre nous étaient tranquillement sur un transat avec un cocktail à la main, Jamal Crawford organisait le 20 août un match pour sa ligue d’été, le CrawsOver Pro-AM, avec des invités de marque. Bien que LeBron James et Jayson Tatum étaient les deux plus grosses attractions de cette rencontre, la venue de Chet Holmgren devait aussi nous offrir un nouvel aperçu de son jeu. Le match n’aura finalement duré que 20 minutes (la condensation de la salle ayant rendu le parquet glissant), mais cela aura suffi à voir Chet… sortir sur blessure suite à un contact avec le King, le n°2 de la dernière draft étant visiblement touché au pied. C’est mercredi passé que l’horizon s’obscurcit pour de bon pour le futur joueur du Thunder, avec l’annonce d’une possible rupture de ligament dans le pied. Jeudi, la nouvelle était confirmée : Chet Holmgren est out pour la saison 2022/2023, suite à une entorse de Lisfranc avec rupture totale d’un ligament dans le pied droit.

Avant d’aller plus loin, rappels sur l’anatomie du pied et sur ce qu’est l’articulation de Lisfranc. Le pied est constitué, comme la main, de plusieurs os reliés entre eux et il est divisé en 3 parties : arrière-pied (jonction cheville-pied et talon), médio-pied (5 os formant 2 rangées) et avant-pied (les métatarsiens). Le Lisfranc est ainsi une articulation complexe entre 4 des os du médio-pied (le naviculaire et les 3 cuboïdes) et les métatarsiens. Elle possède un rôle majeur pour maintenir la stabilité du pied, assurée par la forme des os et de nombreux ligaments dont le plus important, le ligament de Lisfranc, qui relie la base du deuxième métatarsien au premier os cunéiforme.

Qu’est-ce qu’une entorse de Lisfranc et par quels mécanismes est-elle provoquée ? C’est une lésion d’un ou plusieurs ligaments de l’articulation, généralement du ligament de Lisfranc, pouvant aller de la simple élongation à la rupture totale, éventuellement accompagnée d’autres lésions : luxation, fracture, lésion d’autres ligaments. Dans le cas de Chet, c’est le ligament principal, le ligament de Lisfranc, qui est rompu totalement. Elle peut être accompagnée d’un déplacement des os (luxation) ou d’une fracture, ce qui n’est heureusement pas le cas ici. Le pied est gonflé, l’appui au sol quasi impossible et il devient totalement instable sans prise en charge adaptée. Peu fréquente au basket, cette blessure est retrouvée plus régulièrement au foot américain, principalement dans deux situations : lors d’un tacle par derrière, lorsque le joueur est sur la pointe du pied, le talon au-dessus du sol ou bien lorsque l’on exerce une torsion du pied avec les orteils plantés dans le sol.

Quelle prise en charge pour cette blessure ? Il y a encore quelques années, cette blessure signait la plupart du temps une fin de carrière mais la médecine a bien progressé et il est désormais tout à fait possible de revenir sur les terrains. La chirurgie est obligatoire dans le cas d’une rupture totale : on repositionne correctement les os et les fragments ligamentaires et on les fixe grâce à des vis ou une combinaison vis/plaque. Le pied est ensuite immobilisé pour 6 semaines (généralement grâce à un plâtre) avec absence totale d’appui, avant de débuter une longue rééducation pour plusieurs mois. Il faut en effet redonner au pied sa souplesse de base et réaliser un renforcement musculaire : un enraidissement est possible et la fonte musculaire systématique lors de l’immobilisation.

Bien que plus rare en NBA, quelques exemples existent parmi les joueurs qui ont su revenir de cette blessure. Udonis Haslem se blesse en novembre 2010 et se fait opérer avant de revenir au deuxième tour des Playoffs 2011. Gerald Green connaît cette blessure plus tard dans sa carrière, en 2019 et ne revient pas sur les terrains NBA, prenant sa retraite après avoir été tradé. Cependant, on a pu l’apercevoir en forme, lors d’un passage en G League en janvier 2022 chez les Vipers. Furkan Korkmaz a lui subi une blessure différente, avec une fracture sans rupture de ligament et n’ayant pas nécessité de chirurgie, lui permettant de revenir au bout de 3 petits mois.

Chet Holmgren : une licorne au physique qui doit pousser à s’inquiéter pour la suite ? Le talent du deuxième choix de la draft n’est plus à prouver mais il est normal de se dire qu’un joueur mesurant 2m13 pour à peine 88 kilos peut avoir du mal à encaisser les contacts de la grande ligue et vite rentrer dans la case “injury-prone”. Bien qu’il sera nécessaire pour lui de rajouter du muscle pour s’imposer en NBA, cette blessure ne semble avoir aucun lien avec son physique si particulier. De plus, les seuls vrais problèmes médicaux qu’a connu Holmgren sont des tendinites aux genoux, provoqués par une poussée de croissance trop rapide mais qui ont été bien prises en charge et sont derrière lui maintenant.

1 an pour guérir et continuer sa préparation avant de débuter sur les terrains de la Grande Ligue : peut-on faire confiance à Chet Holmgren ? La nouvelle est tombée cette semaine et c’est certainement l’une des seules certitudes actuelles concernant Chet : il passera sa saison 2022/2023 à l’infirmerie, entre opération, rééducation et préparation physique. En effet, cette année hors des terrains devrait permettre, hors guérison de sa blessure, de mettre en place un protocole de préparation musculaire complet, avec pour objectif de rajouter des kilos à la licorne sans pour autant lui faire perdre la combinaison taille-coordination qui le rend si exceptionnel. De plus, on sait que Chet sait s’entourer des meilleurs pour sa préparation : il avait ainsi rejoint la P3 (Peak Performance Project) avant la Draft, un centre d’entraînement et de recherche situé à Santa Barbara qui analyse via des capteurs et des vidéos des milliers de données physiques en lien avec le jeu qui permettent notamment de cibler les faiblesses et de procéder à un renforcement adapté.

Pour conclure, bien que la nouvelle soit terrible, tout particulièrement pour les fans d’OKC, l’inquiétude pour la suite peut être mesurée. Premièrement, la médecine a énormément progressé sur la prise en charge de cette blessure et le manque de stabilité et autres complications et séquelles sont bien plus rares. De plus, Chet a montré qu’il savait faire confiance aux spécialistes quant à l’analyse et la prise en charge de son corps. Enfin, Sam Presti a déclaré que Holmgren serait accompagné toute l’année par Nick Collison, désormais membre de l’organisation, qui avait lui aussi manqué l’intégralité de sa saison rookie.