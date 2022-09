Ce dimanche, alors que l’Équipe de France était en plein combat contre la Hongrie (aucune blague), un autre combat – littéralement – a eu lieu du côté de Tbilissi en Géorgie, où joueurs turcs et géorgiens en sont venus aux mains après une rencontre déjà très houleuse sur le parquet. Furkan Korkmaz maintient qu’il s’est bien fait agresser dans le couloir menant aux vestiaires, tandis que Tornike Shengelia (joueur géorgien forfait pour l’Euro) assure que le camp adverse a fortement joué la provocation. Retour sur les deux versions.

Mais avant, petit rappel pour ceux qui ont raté l’épisode principal. Dimanche soir, la Turquie affrontait donc la Géorgie chez elle dans le cadre de la troisième journée du Groupe A, un match finalement remporté 88-83 par les locaux au terme de deux prolongations très intenses. La rencontre entre les deux voisins a notamment été marquée par l’altercation entre le Turc Furkan Korkmaz et le joueur géorgien Duda Sanadze, qui se sont regardés les yeux dans les yeux, front contre front, dans le quatrième quart. La suite ? Une expulsion des deux bonhommes, mais surtout une altercation qui s’est plus tard transformée en barfight au moment de revenir aux vestiaires.

La version de Tornike Shengelia

« Une terrible situation a été créée à partir de rien et c’est malheureux de voir comme cela a été géré. Cela aurait facilement pu être évité des deux côtés. D’une part, on aurait pu réagir différemment, sans se laisser embarquer par nos émotions. On aurait dû mieux réagir face aux provocations. On a réagi en tant qu’êtres humains, en tant qu’hommes et on a démontré notre réaction. D’autre part, quand un conflit commence sur le parquet, il devrait toujours y rester. Vous ne devriez pas demander aux joueurs de l’autre équipe, devant leurs amis, leur famille et des milliers de fans, d’aller dans le tunnel pour continuer à se battre. De plus, au moment où l’on rejoignait notre vestiaire, les provocations ont continué depuis l’autre côté du tunnel. On s’est fait insulter de tous les noms et ils nous ont poussés à nous battre avec des signes de la main. Et puis les déclarations qui ont été faites aux médias de la part du camp turc, ont démontré une version bien différente, ce qui a provoqué des agressions de la part des fans turcs contre nous et nos familles. Des agressions qui incluaient des messages très perturbants et des menaces de mort. »

La version de Furkan Korkmaz

« Vous avez vu une petite partie de ce qu’il s’est passé sur le terrain. On s’est confrontés en tête-à-tête, et il [Duda Sanadze, ndlr.] a commencé à dire de la merde sur moi. Je ne vais laisser personne me parler comme ça. Pendant un match, oui ça fait partie du jeu. Vous dites quelque chose et ensuite ça répond, mais je ne pouvais pas accepter les choses qu’il a pu dire. J’ai réagi en tant qu’être humain, en tant que joueur, en tant qu’homme. J’étais avec mon préparateur physique dans le tunnel. Dès que j’ai essayé de rentrer aux vestiaires, j’ai vu trois joueurs géorgiens et deux membres de la sécurité courir vers nous. On a commencé à s’échanger des coups de poing. C’est en gros ce qu’il s’est passé. C’était comme une bagarre de rue. Il n’y a eu ni paroles ni conversation. Ils sont juste venus vers nous pour essayer de nous attaquer. Bien évidemment, en tant qu’hommes, on a réagi en essayant de nous défendre. Je pense que c’est un problème de sécurité. Mais je ne sais pas si c’est un problème de sécurité ou s’ils ont tout simplement été laxistes avec leurs joueurs. On comprend qu’ils jouent à domicile, mais c’est inacceptable. Ce qu’il se passe sur le terrain, c’est ok, mais on devrait plus parler de ce qu’il se passe en dehors. »

Alors que la Turquie a carrément menacé de quitter l’EuroBasket suite à cet incident, on rappelle qu’une enquête de la FIBA est actuellement en cours pour déterminer l’exactitude des faits et prendre les sanctions nécessaires en conséquence. Prochain épisode bientôt.

