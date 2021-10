Les highlights de la saison 2020-21 de Julius Randle : porter toute la Big Apple sur son dos ? Pas un problème pour JVLIVS

Vous pensiez que les Knicks allaient vivre une nouvelle saison galère, loin des victoires et des Playoffs ? Félicitations pour avoir fait partie de la majorité mais pas félicitations pour vous être plantés. Les prévisions l’annonçaient, mais une patte gauche en la personne de Julius Randle ne l’a pas entendu de cette oreille et a remis l’an passé les Knicks de New-York sur le devant de la scène. Allez, florilège des plus belles actions du nouveau roi de la Grosse Pomme.

Julius Randle était dans la peau d’un role player depuis son arrivée en NBA, mais sa signature chez les Knicks en 2019 l’a propulsé au fil du temps comme franchise player de l’une des fanbases les plus exigeantes de la planète basket, et lui a également donné le statut de All-Star. Dans La Mecque du basketball, JVLIVS a enchanté les fans des Knicks et même les fans de basket en général, offrant régulièrement des tournées de rêve lors de pas mal de ses matchs. Que ce soit de près ou de loin, face ou dos au panier, ses isolations sont bien souvent létales et son arsenal offensif est assez badant. Ses moyennes au cours de la saison passée ? 24,1 points, 10,2 rebonds et 6 passes décisives par match, des progrès fulgurants qui lui ont offert le titre de MIP de la saison et une compilation de ses plus belles actions qui dure tout de même 15 minutes. De quoi écouter deux fois Bande Organisée.

Julius Randle et les Knicks auront à cœur de réitérer leur belle performance lors d’une seconde saison de suite. Mais attention car cette fois, il n’y aura plus l’effet de surprise. La confirmation est la plus dure, mais même si la campagne 2021-2022 est d’un peu moins bonne facture, les fans des Knickerbockers peuvent déjà se réjouir d’avoir pu vivre la saison précédente. Et après tant de galères, c’était bien mérité.