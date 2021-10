TrashTalk Fantasy League – New York Knicks : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des Knicks !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Retour au sommet de la Conférence Est, retour en Playoffs et désormais retour dans le TTFL game pour les Knicks. Honneur aux anciens pour commencer avec un Julius Randle qui aura du mal à rester autour des 40 de moyenne (arrivée de renforts et contrat signé) mais qui devrait néanmoins nous offrir encore quelques beaux cartons. Grosse confiance également en Kemba Walker, de retour dans une salle qu’il affectionne particulièrement, et qui devrait lui aussi profiter de l’air new-yorkais pour rappeler à tout le monde quel genre de scoreur il est. Un peu en dessous de ce duo, niveau TTFL on entend, le duo Barrett / Fournier, puis les remplaçants Derrick Rose ou Immanuel Quickley qui ne donneront pas non plus leur part au chien. Six joueurs pickables chez les Knicks, une phrase so 2021, pourvu que ça dure.

#Les carottes redoutées

Du lourd est arrivé cet été à New York mais attention, la certitude de cartonner la saison passée avec un mec assuré de jouer 44 minutes n’est plus. Problème de riche pour les Knicks et problème tout court pour les joueurs de TTFL, qui devront s’assurer d’avoir bien étudié les formes du moment et l’adversaire avant de se lancer. De là à se dire que Tom Thibodeau va faire du load management évidemment que non, mais un Randle sera forcément moins mis à contribution puisque le talent offensif du roster a quand même pris une belle upgrade estivale, et les extérieurs notamment auront le droit cette saison de jouer à chacun son tour, un luxe pour un coach mais un danger de tous les instants si vous voulez éviter la carotte.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Julius Randle : 39,2 points

Evan Fournier : 25,6 points

Kemba Walker : 25,5 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Knicks. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.